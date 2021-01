PSG e Dele Alli querem, mas exigências do Tottenham dificultam negócio

O meia de 24 anos foi titular em só seis jogos nesta temporada e não vem recebendo tantas oportunidades com José Mourinho

Fim da linha para Dele Alli no ? Fontes da Goal informam que o jogador desejaria ser negociado com o para se reunir com seu ex-técnico nos Spurs, Mauricio Pochettino, e o time francês teria interesse em sua contratação. As demandas do Tottenham, porém, devem impedir qualquer acordo entre as equipes nesse primeiro momento.

Relegado a um papel de coadjuvante na temporada por José Mourinho, o meia jogou apenas 74 minutos na Premier League e não vem sendo tão utilizado no clube inglês.

O próprio treinador recentemente deu pistas em uma entrevista coletiva que Dele Alli está infeliz no Tottenham, mas se recusou a responder se pretendia abrir mão do jogador no mercado de transferências.

"Sempre me perguntam se eu deixaria Dele ir de graça sem receber uma compensação no mercado. Eu não vou responder isso." comentou Mourinho, perguntado sobre o atleta em entrevista. "Não é algo que eu me sinto confortável para responder. Eu saberia a resposta, é claro. Mas não estou pronto para falar disso. Não estou pronto para opinar publicamente sobre a situação."

A Goal também confirmou que o PSG está interessado em encerrar o pesadelo de Dele Alli nos Spurs. Pochettino, o novo treinador da equipe, tem um excelente relacionamento com o jogador, vital na campanha do time londrino que alcançou a grande final da Liga dos Campeões em 2019.

Alli também tem interesse em morar na capital francesa, mas qualquer negociação fica mais complicada pela postura do CEO do Tottenham, Daniel Levy.

Mourinho se recusa a dizer se vai liberar Dele Alli do Tottenham.



Levy, conhecido por ser um bom negociador, ainda não pediu um valor exato para o PSG, mas já deixou claro que não irá "dar um desconto" para os parisienses, mesmo que o meia-atacante não venha sendo tão utilizado com Mourinho. Vale lembrar que ele chegou a ser cotado como "jogador mais caro do mundo" algumas temporadas atrás.

O clube francês, por outro lado, não está interessado em um empréstimo sem que esteja incluída uma cláusula que permita a compra do jogador com o passe pré-fixado, o que pode tornar a contratação de Dele Alli praticamente impossível se mantendo nas diretrizes do Fair Play Financeiro. O atleta tem contrato até os Spurs até 2024.

Enquanto isso, o PSG pode estar prestes a perder um atacante: Julian Draxler deve acertar sua saída neste mês de janeiro, após quatro anos desapontantes pelo clube parisiense. O jogador fez apenas 11 partidas pela equipe na temporada e deve deixar o Parc de Princes.