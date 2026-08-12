Todas as atenções se voltam nesta noite de quarta-feira para a cidade austríaca de Salzburgo, onde o Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões da Europa, enfrenta o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, em um confronto muito aguardado pela Supercopa da Europa, em meio a uma marcante vantagem histórica que pende para o lado dos campeões da principal competição continental.

O Paris Saint-Germain entra em campo com a ambição de manter o título que conquistou pela primeira vez em sua história no ano passado, depois de reverter a desvantagem diante do Tottenham para um empate, antes de decidir a partida nos pênaltis, garantindo a chance de se tornar apenas a terceira equipe na história da competição a conseguir manter a Supercopa da Europa por duas temporadas consecutivas.

7 edições consecutivas para o campeão da Liga dos Campeões

Os últimos anos dão ao Paris Saint-Germain um impulso moral adicional, depois que os títulos das últimas sete edições da Supercopa da Europa foram para os campeões da Liga dos Campeões.

Foram campeões: o Liverpool sobre o Chelsea em 2019, o Bayern de Munique sobre o Sevilla em 2020, o Chelsea sobre o Villarreal em 2021, o Real Madrid sobre o Eintracht Frankfurt em 2022, o Manchester City sobre o Sevilla em 2023 e o Real Madrid sobre a Atalanta em 2024, antes de o próprio Paris Saint-Germain conquistar o título ao vencer o Tottenham Hotspur no ano passado.

A última equipe vencedora da Liga Europa a conseguir arrancar a Supercopa da Europa foi o Atlético de Madrid em 2018, quando superou o Real Madrid, e, desde então, o campeão da Liga dos Campeões impôs seu domínio sobre a competição.

O Atlético de Madrid havia alcançado esse feito em 3 ocasiões, nos anos de 2010, 2012 e 2018, enquanto o Zenit de São Petersburgo foi a última outra equipe vinda da Liga Europa a conquistar a Supercopa antes da sequência de vitórias da equipe espanhola.

Ao longo da história, os vencedores da Liga dos Campeões conquistaram 30 títulos da Supercopa da Europa das 50 edições disputadas até agora, segundo o site oficial da União Europeia de Futebol, a "Uefa".

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