PSG desiste de De Ligt e deixa caminho aberto para a Juventus

Clube francês abandona conversas por zagueiro do Ajax e deixa o caminho livre para o atual campeão italiano. Negócio pode acontecer nos próximos dias

Um a menos na briga para ficar com Matthijs de Ligt. É que o deixou a briga pelo zagueiro do . O brasileiro Leonardo, novo diretor esportivo do clube francês, foi quem confirmou a saída da disputa.

"De Ligt não virá ao PSG. Houve uma possibilidade e é um jogador fantástico. Porém, não é o momento adequado para fazer uma contratação tão alta no mercado da bola", disse o ex-jogador em entrevista ao Le Parisen.

O agora diretor do PSG, desta forma, fechou uma porta. Porém, abriu outra para Samuel Umtiti, que segue sendo um dos interesses do PSG.

De Ligt, por sua vez, segundo declarações do agente Mino Raiola já estaria comprometido com a .