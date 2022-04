PSG define saídas de jogadores e coloca preço por Neymar, garante imprensa europeia

Agora que o Paris Saint-Germain tem apenas jogos protocolares a cumprir, uma vez que já garantiu o título da Ligue 1 e não disputa mais nenhuma competição, as preparações para a próxima temporada já começaram no clube. Neste momento, os franceses estão preparando uma barca de jogadores negociáveis e colocando preços naqueles que devem chamar a atenção.

Já pensando na próxima temporada, o PSG começou a olhar com cuidado para os jogadores do elenco, analisando quem pode e quem deve ser vendido, a fim de enxugar a folha salarial, segundo a TV inglesa Sky Sports. Enquanto aguarda a definição da situação de Kylian Mbappé, que pode ir ao Real Madrid, o clube já vê alguns jogadores com a saída dada como certa e outros que podem deixar o time, mas ainda não tem nada certo.

Ángel Di Maria - que pode pintar na Juventus - e Georginio Wijnaldum, por exemplo, já são nomes certos para deixarem o elenco parisiense. Enquanto isso, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes e Thilo Kehrer também não devem seguir em Paris, segundo o jornal francês L'Equipe, mas ainda não tem futuro definido.

A surpresa, porém, é em relação a Neymar. Segundo a Sky Sports, o PSG teria definido o valor de 90 milhões de euros (cerca de 475 milhões de reais) para negociar o craque barasileiro, que chegou ao clube por 222 milhões de euros em 2017. O camisa 10 ainda tem mais três anos de contrato com o clube da capital francesa, e já deixou bastante claro em suas declarações que deseja seguir no Parque dos Príncipes pelo menos até o final de seu vínculo atual.

Essa reformulação pretendida pelo PSG, porém, vai além dos jogadores, podendo atingir também a gestão esportiva do clube. Dessa forma, o brasileiro Leonardo, que atualmente ocupa a função de diretor do time, pode ser um dos afetados, ou ao menos ter o seu projeto esportivo para o clube impactado pelas decisões tomadas pela alta cúpula do Paris.