PSG define que Neymar não será operado e ficará afastado dos gramados por dez semanas

Clube francês divulgou nota oficial declarando que craque brasileiro passará por um tratamento conservador

Em nota oficial divulgada nesta quarta-feira (30), o Paris Saint-Germain anunciou que Neymar ficará afastado dos gramados por dez semanas. A boa notícia é que o craque brasileiro não precisará passar por cirurgia no local da fratura e passará por um tratamento conservador.

A decisão de não optar pela cirurgia foi tomada pelo departamento médico do PSG junto com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira.

Confira o comunicado na íntegra:

"Na noite de terça-feira, no centro de treinamento, o PSG reuniu um grupo de especialistas médicos mundialmente reconhecidos para fazer um exame completo da lesão de Neymar no pé direito. A decisão em consenso do colegiado foi a de colocar Neymar em um tratamento conservador. Informado desta recomendação, o atacante brasileiro do Paris Saint-Germain concordou com este protocolo. Como resultado, Neymar Jr. deve retornar ao campo dentro de dez semanas. O Paris Saint-Germain envia seu mais forte apoio e incentivo a Neymar Jr. para superar essa contusão, com a coragem e determinação que o jogador sempre demonstrou".