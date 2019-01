PSG define prazo para decidir se Neymar será operado, diz portal

Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, e departamento do clube parisiense decidiram esperar até sábado (2) para tomar uma decisão

Aguardar até sábado (2). Essa foi a decisão tomada pelo departamento médico do Paris Saint-Germain, em conjunto com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, para definir qual será o tratamento adotado para recuperar o craque Neymar de nova lesão no quinto metatarso do pé direito. As informações são do poartal GloboEsporte.com.

Responsável pela cirurgia na região lesionada em março do ano passado, Lasmar examinou Neymar na última terça-feira (29), em Paris. Exames iniciais já constataram a fratura no mesmo local da última lesão.

O plano agora é acompanhar a recuperação de Neymar até sábado, dez dias depois da lesão sofrida na vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Strasbourg. Caso o brasileiro apresente evolução, a tendência, segundo o portal, é de que os médicos optem pelo tratamento convencional, com fisioterapia e exercícios moderados. Uma nova cirurgia no local seria o últimor recurso.