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O Paris Saint-Germain voltou a consultar o Atlético de Madrid sobre o atacante Julian Alvarez enquanto enfrenta uma grave crise de lesões no ataque às vésperas de janeiro. O interesse renovado do campeão europeu também deixou o Arsenal, que acompanha o jogador há tempos, em alerta. No entanto, o clube espanhol e os representantes do atleta descartam uma saída no meio da temporada.

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PSG sofre baixas importantes no ataque

Segundo o TEAMtalk, o PSG avalia o mercado de atacantes depois que Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia sofreram lesões que os tiraram do restante da temporada. Embora o clube francês já tenha vários pontas em sua lista de alvos, também consultou a disponibilidade de Alvarez. O Atlético, porém, não pretende vendê-lo no meio da temporada, e os representantes do atacante afirmam que uma transferência em janeiro não está em discussão.

Simeone apoia atacante argentino em recuperação de forma

Fontes em Madri ressaltam que Alvarez não pressiona por uma saída no inverno, especialmente porque vive uma boa recuperação de forma após ter ficado fora dos planos de Diego Simeone no início da temporada. O jogador de 25 anos reencontrou seu melhor futebol nas últimas 10 partidas por clube e seleção, com seis gols e quatro assistências, incluindo um gol na vitória de quarta-feira sobre o Viking pela Champions League .

Ao reafirmar publicamente sua confiança no atacante após a vitória, Simeone disse: “Estou feliz com ele. Gosto muito dele como pessoa e vou apoiá-lo como jogador. Não há jogada que não passe por ele e que não seja importante. Não tenho dúvidas. Para chegarmos aonde queremos, precisamos do melhor Julian Alvarez.”

Arsenal segue atento à situação

PSG e Arsenal acompanharam o argentino durante o verão europeu, quando surgiu uma possibilidade de transferência para o Barcelona. Embora Alvarez quisesse avaliar uma mudança para a Catalunha, o Atlético se manteve firme e impediu sua saída. Com isso, o ex-atacante do Manchester City voltou à capital espanhola e pediu desculpas.

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Segundo a reportagem, o Arsenal está ciente da nova abordagem do PSG e continua a ver Alvarez como um jogador capaz de elevar significativamente o nível do ataque de Mikel Arteta. As esperanças do Arsenal de fechar um acordo no meio da temporada chegaram a crescer no mês passado, diante de informações de que Martin Zubimendi poderia ser oferecido em uma troca .

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Disputa pela contratação deve ganhar força no fim da temporada

Com Simeone determinado a extrair o melhor de Alvarez, uma transferência em janeiro está descartada tanto para o PSG quanto para o Arsenal. O campeão francês provavelmente terá de recorrer aos pontas de sua lista de alvos para suprir as ausências de Doue e Kvaratskhelia neste inverno. Ainda assim, espera-se que uma nova disputa importante pela contratação do argentino comece no fim da temporada.