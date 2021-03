PSG, Atlético-MG, Barcelona: Ronaldinho Gaúcho é reverenciado no aniversário de 41 anos

Melhor do mundo em duas temporadas, ex-jogador faz aniversário neste domingo (21)

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho completa 41 anos neste domingo (21), e o mundo do futebol não deixou a data passar despercebida nas redes sociais. O craque recebeu homenagens de diversos clubes como Atlético-MG, PSG, Barcelona, Milan, Uefa, CBF, além de jogadores e torcedores.

A comemoração este ano será bem diferente do último ano, quando Ronaldinho completou o seu 40.º aniversário detiro no Paraguai, com o irmão e empresário, Roberto de Assis, por cerca de cinco meses por tentar entrar no país usando passaportes falsos.

Nascido em Porto Alegre, Ronaldinho foi eleito duas vezes o melhor jogador de futebol do mundo (em 2004 e 2005). Com a camisa da Seleção Brasileira, foi campeão da Copa do Mundo de 2002, Copa das Confederações de 2005, Copa América de 1999 e medalha de bronze na Olimpíada de 2008, em Pequim.

De la magie, de la virtuosité 🤩



La classe à l'état pur 🎩



Joyeux anniversaire @10Ronaldinho 🎂



4️⃣1️⃣ 🎉 pic.twitter.com/cRxSqFyCMR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2021

Você sempre a tratou muito bem, @10Ronaldinho. Ela te correspondeu e o presenteou com momentos eternos, principalmente com a nossa camisa! Uma relação sem igual e que jamais terá fim. Bruxo, o #Galo te abraça neste dia especial! ⚽🖤🤍#ParabénsR10 👏🏾🐔 pic.twitter.com/gz8ETLnnLl — Atlético 😷 (@Atletico) March 21, 2021

Hoje é o Dia do Bruxo 🧙🏼‍♂️🇧🇷



Parabéns, @10Ronaldinho! Orgulho enorme de tê-lo visto brilhar com nosso manto 😍🔴⚫️ #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/nn2iTYRzhD — AC Milan BR (@acmilanbr) March 21, 2021

Saúde sempre ⁦@10Ronaldinho⁩ 🙏🏽 feliz aniversário meu amigo 🎂

Vida longa ao Bruxo ⚽️👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/y4Hpf6O3b7 — Alex de Souza (@Alex10) March 21, 2021

Hoje é dia de comemorar o aniversário de um craque que conquistou o Penta em 2002. Parabéns, Ronaldinho! 🧙‍♂️⚽🇧🇷



Foto: Arquivo CBF pic.twitter.com/q1ySbgYdjV — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 21, 2021

Confira as homenagens: