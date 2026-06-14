PSG, Arsenal e Liverpool estão em negociações com o craque marroquino da Copa do Mundo

Ayyoub Bouaddi conta com o interesse de vários grandes clubes europeus, segundo informou o especialista em transferências Fabrizio Romano em um vídeo divulgado no domingo. O meio-campista do Lille OSC, de apenas 18 anos, impressionou pela seleção de Marrocos, que conquistou um ponto contra o fraco time do Brasil (1 a 1) na Copa do Mundo.

“Os grandes clubes vão se manifestar por ele, e o Lille sabe disso muito bem”, abre Romano a reportagem sobre o jogador da seleção marroquina. “Mesmo antes do início da Copa do Mundo, alguns dos maiores clubes do mundo já estavam em contato com sua assessoria.”

“Entre janeiro e agora, Bouaddi foi abordado pelo Paris Saint-Germain. Embora, no momento, eles não estejam muito interessados em contratar meio-campistas. Apesar disso, o PSG já o acompanha há bastante tempo e está muito encantado com suas qualidades”, afirma Romano, sabendo que o jovem meio-campista está sendo observado, entre outros, pelo vencedor da Liga dos Campeões.

Romano acrescenta que já houve contato entre a direção de Bouaddi e representantes do Arsenal e do Liverpool. O especialista em mercado de transferências espera que o interesse aumente ainda mais. “É o verão dos meio-campistas.”

Bouaddi jogou contra o Brasil como meio-campista defensivo e foi escalado para os 90 minutos pelo técnico Mohamed Ouahbi. O cobiçado talento nascido na França estreou em maio na seleção nacional e já soma quatro partidas internacionais.

O volante marroquino teve sua temporada de destaque no ano passado pelo Lille e encerrou a temporada com 42 partidas em todas as competições. Bouaddi não marcou gols e registrou apenas uma assistência. Apesar disso, o interesse pelo jogador, que tem contrato até meados de 2029, continua grande.

Bouaddi considera uma honra que tantos clubes o estejam acompanhando de perto. “Mas, no momento, estou focado apenas na Copa do Mundo. Faremos de tudo para ter o melhor desempenho possível aqui”, afirmou em entrevista ao The Athletic.