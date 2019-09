PSG agora batalha por paz com Neymar: "ele não é um cara mau, é um patrimônio do futebol"

Jogador e time parecem ter assinado um "acordo de paz" após momentos de tensão durante negociações de transferência

Após viver dias conturbados com rumores, provocações e desentendimentos, o momento entre Neymar e é de trégua. A bandeira branca foi erguida por ambas partes após o primeiro e tenso jogo do brasileiro com o nesta temporada. Leonardo, diretor de futebol dos parisienses, parece decidido a apagar os possíveis focos de crise que ainda rondam a rotina do jogador e clube.

Leonardo, vale lembrar, chegou a revelar que a relação entre Neymar e PSG não era a ideal, porém, a permanência do atacante no elenco e a boa atuação logo na volta aos campos parece ter mudado a convicção do diretor que agora, ameniza aquilo que já foi uma conturbada situação.

Em entrevista à RMC, Leonardo destacou que é a hora de seguir em frente: “Neymar cometeu erros, sim. Mas quando a janela de transferências terminou, ele voltou de maneira positiva: apareceu a tempo após os amistosos com o e se comportou muito bem. Neymar fez uma partida importante, em condições difíceis e marcou um gol espetacular. Além disso, após o jogo, deu uma entrevista honesta e muito boa”.

Vaiado pelos torcedores antes de marcar o gol da vitória do PSG contra o , no último sábado (14), muito por conta de revelar o desejo de deixar o clube e se juntar à sua antiga casa em , Neymar se viu “obrigado” a continuar nos campeões da .

Ainda assim, Neymar parece estar pronto e confiante para cumprir as obrigações como jogador do Paris Saint-Germain, graças ao belíssimo gol na última rodada da . Além disso, o atacante usou um tom passivo em entrevistas aos jornalistas após a partida diante do Strasbourg.



"É certo que, se olharmos palavra por palavra do que ele [Neymar] disse, sempre encontraremos coisas para comentar. E é verdade que não podemos dizer que hoje tudo está resolvido ou que não está completamente resolvido. Nós conversamos e o que precisamos fazer é jogar. Você não pode fazer uma novela mexicana em torno de tudo. Temos que jogar e treinar", disse Leonardo.

“Hoje Ney está novamente à disposição de seu treinador e sujeito aos mesmos regulamentos internos de todos os outros jogadores. Ele está aqui e faz parte do clube. Temos que falar sobre o PSG agora”, afirmou Leonardo que rebateu as vaias e xingamento que Neymar sofreu ao entrar em campo com o PSG no último sábado (14).

"Neymar não é um cara mau, é uma herança do futebol, não apenas do PSG. E quando você olha para a força de trabalho e o que temos no PSG, com certeza somos mais fortes com ele”.

Ainda que permaneçam dúvidas acerca do futuro a longo prazo de Neymar no PSG, o problema "em relação às falhas que ocorreram está resolvido", de acordo com Leonardo.