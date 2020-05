PSG acerta com Alex Telles, do Porto e ex-Grêmio, por quase R$ 150 milhões

Jornal português A Bola crava que o brasileiro será reforço do Paris Saint Germain; oficialização será ao final da temporada atual

O brasileiro Alex Telles será jogador do a partir da próxima temporada. Segundo o jornal A Bola, de , o clube parisiense pagará cerca de 25 milhões de euros (R$ 146 milhões) ao pelo lateral esquerdo ex- .

O negócio foi concretizado nesta quarta-feira, 27 de maio, porém a oficialização da contratação será feita apenas após o final da temporada. O PSG não tem mais compeonatos para disputar na e já foi declarado campeão da Ligue 1. O clube segue vivo na Liga dos Campeões e espera definição da Uefa para a retomada ou não da competição.

Já o Porto, ainda disputa tanto a , que lidera com um ponto a mais que o , quanto a final da contra o mesmo rival. O campeonato português volta a ser disputado em 3 de junho. Os Dragões visitam o Famalicão nesta retomada da competição.

O valor acertado significa que os dois clubes tiveram que ceder. O PSG oferecia, inicialmente, 20 milhões de euros, enquanto que o Porto gostaria de receber pelo menos 30 milhões de euros. A multa rescisória de Alex Telles era de 40 milhões de euros.

Alex Telles tem 27 anos e é natural de do Sul, no Rio Grande do Sul. Revelado pelo Juventude, o lateral esquerdo se destacou no Grêmio, onde fez 51 jogos e foi eleito o melhor de sua posição no Campeonato Brasileiro de 2013.

Em janeiro do ano seguinte, sua trajetória na Europa começou. Contratado pelo , fez 60 jogos pelo clube turco e teve passagem de uma temporada por empréstimo na . No Porto desde 2016, o gaúcho disputou até agora 183 jogos e anotou 21 gols.