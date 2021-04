Próximos jogos de Flamengo, Palmeiras e Santos serão em Brasília?

Os times tem partidas marcadas para o Mané Garrincha, mas a Justiça determinou volta do lockdown no Distrito Federal

Mais uma reviravolta envolvendo a pandemia e o futebol brasileiro surgiu e coloca em dúvida os jogos envolvendo Flamengo, Palmeiras e Santos, marcados para acontecer em Brasília, nos próximos dias. Uma decisão judicial determinou que a Capital Federal volte para o lockdown para conter os avanços da Covid-19, o que inviabiliza as atividades esportivas no DF.

De acordo com a programação do futebol brasileiro para os próximos dias, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, vai receber três jogos de grandes times: a Supercopa do Brasil, no domingo (11), entre Flamengo e Palmeiras; Santos e San Lorenzo, na terça-feira (13), segundo jogo da terceira rodada da Pré-Libertadores; e Palmeiras e Defensa y Justicia, na quarta-feira (14), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. No entanto, uma determinação judicial pode mudar os planos.

Março foi um mês bastante crítico para o Distrito Federal no que diz respeito à pandemia do Covid-19. Por conta do alto número de casos, o DF entrou um um lockdown determinado pelo governo, previsto para acabar no dia 29 de março - neste período, atividades esportivas estavam proibidas. Ao final do prazo estipulado, a juíza Kátia Balbino de Carvalho Ferreira determinou a volta da medida a partir do dia 1 de abril, porém, uma liminar derrubou a determinação e o DF voltou às atividades normais.

Os jogos programados para o Mané Garrincha vão acontecer?

Sem restrições no Distrito Federal, Palmeiras e Santos, impedidos de jogar em São Paulo, que vive uma fase rigorosa no plano de combate à pandemia, optaram por mandar as partidas contra Defensa y Justicia e San Lorenzo no Mané Garrincha. A Supercopa, entre Flamengo e Palmeiras, demorou a ser marcada por conta das restrições em Brasília, mas acabou recebendo autorização e foi confirmada pela CBF.

Agora, porém, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), entendendo que não houve melhora na situação da Covid-19 no DF, derrubou a liminar que suspendia o lockdown. Desta forma, a proibição de atividades não essenciais volta a valer e os jogos não podem acontecer.

A CBF, responsável pelo jogo da Supercopa do Brasil, e a Conmebol, responsável por Recopa Sul-Americana e Pré-Libertadores, não se manifestaram ainda sobre as partidas, bem como os clubes. Enquanto isso, o governador do DF, Ibaneis Rocha, disse que vai recorrer na justiça.