Próximo técnico do Arsenal pode ser o pupilo de Guardiola no City

Mikel Arteta, ex-jogador da equipe londrina, quase foi o escolhido para suceder Wenger e volta a entrar em pauta no Emirates Stadium

O segue em busca de um treinador para ocupar o cargo deixado por Unai Emery, demitido no final de novembro em sua segunda temporada. E embora o italiano Carlo Ancelotti apareça bem cotado para o posto, após sair do , é possível apontar um velho conhecido do torcedor dos Gunners como possível favorito.

Mikel Arteta foi um habilidoso meia espanhol que passou as suas cinco últimas temporadas no Arsenal. Após pendurar as chuteiras, contudo, passou a ser o “número dois” de Guardiola no : um auxiliar valorizado, que participa ativamente dos treinos e inclusive já treinou os Citizens em uma partida coincidentemente sobre a ex-equipe.

Na última segunda-feira (16), o diretor-executivo do Arsenal, Vinai Venkatesham, foi visto deixando a casa de Arteta. Segundo apurado pela Goal, o Arsenal também vai abrir negociações com Ancelotti, mas existe um motivo bem especial para acreditar nas chances de Arteta.

Em 2018, o Arsenal entrevistou vários treinadores para a vaga que havia sido ocupada, por mais de vinte anos, por Arséne Wenger. De acordo com o site The , até mesmo nomes como Jorge Sampaoli foram avaliados para o cargo. Entretanto, a lista final contou com dois candidatos: Unai Emery e justamente Mikel Arteta.

A decisão por Emery, na época, foi pautada pela experiência – uma vez que Arteta jamais treinou uma equipe profissional. Mas a vontade de Arteta (que já é valorizado e apontado como o futuro sucessor de Guardiola no City) de dar o salto para o cargo principal pode pesar. Ainda mais em um clube onde é identificado.

Perguntado após a vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal, domingo (15), sobre a chance de perder o seu auxiliar para os Gunners, Guardiola não escondeu que seria uma baixa importante no Manchester City.

“Ele é um cara muito, muito importante”, disse. “Se acontecer, aconteceu. Nós somos muito abertos quando precisamos conversar, mas é algo privado e eu não quero deixar nenhuma situação desconfortável”.

Atualmente, quem comando Arsenal é o interino Freddy Ljungberg, ídolo histórico do clube na época de jogador. Em cinco jogos, foram duas derrotas, dois empates e uma vitória.

A equipe do Emirates Stadium ocupa atualmente a décima posição após 17 rodadas: está tão perto de uma vaga na próxima quanto do rebaixamento (sete pontos separam os alvirrubros do e também do ).