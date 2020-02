"Próximo Messi será mais parecido com Cristiano Ronaldo do que com Messi", diz ex-técnico do Real

Para Jorge Valdano, camisa 10 do Barcelona é um milagre e próximos gênios do futebol serão fisicamente super-humanos como CR7

Messi e Cristiano Ronaldo são dois dos maiores jogadores da história do futebol e os debates sobre quem é o melhor são presença constante entre os amantes do esporte. Mas o fato é que ambos são jogadores com características físicas e de jogo bem distintas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!​

E para Jorge Valdano, ex-atacante do e da seleção argentina, os próximos gênios do futebol serão mais parecidos com o fisicamente “super-humano” Ronaldo do que com o “milagre” Lionel Messi. O argentino, campeão da de 1986, acredita que o camisa 10 do é um jogador único e é muito pouco provável que apareça outro como o seis vezes melhor do Mundo.

Mais times

“Messi contradiz tudo”, disse Valdano para o Tiempo. “Sendo um gênio ele pode mudar qualquer coisa. Tem o poder de um herói, de uma estrela. Só existe um Messi”.

Foto: Getty Images

“No campo ele tem o poder de desequilibrar. Decidiu três dos últimos quatro jogos do Barcelona com sua influência devastadora. Se tornou mais maduro e mais consciente sobre seu poder”, completou.

Atual comentarista de futebol na , Valdano também pensa que o conhecimento empírico que é adquirido quando se joga bola nas ruas está cada vez mais perto de ser extinto. E de acordo com ele, o craque do Barcelona tem tanto esse conhecimento mais prático e experimental quanto o conhecimento mais acadêmico ensinado nas escolas de futebol e nas categorias de base.

Mais artigos abaixo

“Até os 13 anos ele cresceu na Argentia com uma educação informal. Então, se mudou para Barcelona onde aprendeu a jogar um futebol atrativo, mas muito formal”, explicou. “Messi é um milagre. Tem o dom das ruas e o da academia. Mas considerando que gênios nascem a cada 15 ou 20 anos, o próximo será mais acadêmico”.

“As ruas estão desaparencendo dos treinamentos para jogadores de futebol. Na América do Sul ainda existem áreas pobres onde o futebol continua reinando”, finalizou.