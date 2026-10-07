Próximo jogador do icônico time do Barcelona se aposenta: só Lionel Messi ainda está em atividade

Pedro Rodríguez decidiu encerrar sua carreira no futebol com efeito imediato. O espanhol de 39 anos estava sem clube após sua saída da Lazio. Seus maiores sucessos vieram com a seleção espanhola e o Barcelona, onde, sob o comando de Pep Guardiola, foi figura constante no time titular de uma das equipes mais icônicas deste século.

"Sinto que este é o momento", escreveu Pedro nas redes sociais. "É hora de dar o próximo passo e começar um novo capítulo na minha vida."

"Tenho orgulho de ter realizado meu sonho e de todas as pessoas que estiveram ao meu lado e me ajudaram. Obrigado, futebol, por ter me feito tão feliz."

Pedro nasceu em Tenerife e se juntou, em 2004, quando tinha 17 anos, à famosa base do Barcelona, La Masía. Pedro estreou no time principal na temporada 2007/08 e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube no verão de 2009.

Próximas partidas BAR La Liga 12:30 GET

Na temporada seguinte, o ponta se tornou o primeiro jogador a marcar pelo Barcelona na mesma temporada em todas as competições: LaLiga, Copa do Rei, Champions League, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes.

Em nível de clubes, ele viveu seu auge em 28 de maio de 2011. Na final da Champions League contra o Manchester United, marcou o gol de abertura, dando a base para a vitória por 3 a 1 sobre o The Red Devils.

Dos onze jogadores que começaram como titulares pelo Barcelona naquele dia, apenas Lionel Messi ainda está em atividade como jogador. Um ano antes daquele título da Champions League, ele foi campeão mundial com a Espanha, e um ano depois da noite mágica em Wembley, foi campeão europeu.

Depois de também vencer a Champions League com o Barcelona em 2015, optou por se transferir para o Chelsea. Após cinco anos em Londres e com um título da Premier League no currículo, mudou-se em 2020 para a Roma, trocando o clube um ano depois pela Lazio. Foi lá que atuou nos últimos cinco anos.



