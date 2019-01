Próximo da aposentadoria, Juan avisa: "quero fazer alguns jogos no Carioca"

Recuperado, zagueiro do Flamengo desembarcou nos Estados Unidos para disputar a Florida Cup

A delegação do Flamengo desembarcou no último domingo (6) nos Estados Unidos, onde vai disputar a Flórida Cup, com Juan entre os 29 relacionados pelo técnico Abel Braga para o torneio.

Recuperado de uma ruptura do tendão de Aquiles, sofrida durante o Brasileirão, o zagueiro não escondeu a expectativa para o início da temporada. Bem perto de deixar os gramados, o jogador de 39 anos revelou que deve participar de alguns jogos do Campeonato Carioca antes de pendurar as chuteiras.

Juan ainda falou sobre como Abel Braga foi recebido pelos jogadores no vestiário: "Ele foi muito bem recebido. É um dos melhores treinadores do Brasil, com certeza vai acrescentar muito para o nosso grupo", concluiu.

Juan ao lado de Rodrigo Caio - único reforço do clube até o momento / Foto: Divulgação Flamengo

Vale lembrar que o jogador possui contrato até abril. Em 2018, Juan entrou em campo pelo Flamengo somente 18 vezes, pois foi atrapalhado por contusões.

Na Flórida Cup, o Flamengo enfrenta o Ajax, da Holanda, e o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.