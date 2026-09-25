O egípcio Hamza Abdelkarim, jovem atacante do Barcelona, recebeu grandes elogios do jornalista marroquino Achraf Ben Ayad, após sua conduta disciplinada dentro do templo "Spotify Camp Nou", apesar de suas poucas participações.

Sob o título "Sem qualquer sinal de descontentamento", Ben Ayad escreveu seu artigo no jornal espanhol "Mundo Deportivo", nesta sexta-feira, para destacar aspectos ocultos da personalidade de Abdelkarim.

Ben Ayad revelou durante o artigo a mensagem de seu compatriota Achraf Bencharki, ponta do Al Ahly egípcio e ex-companheiro de Abdelkarim antes de sua transferência para o Barça, em janeiro passado.

Confira o texto do artigo:

"Hamza Abdelkarim partiu para a concentração da seleção do Egito depois de ter jogado apenas 4 minutos pelo Barcelona no Campeonato Espanhol, mas sua conduta desde o primeiro dia foi exemplar. Não demonstrou qualquer sinal de descontentamento, e sempre entregava tudo o que tinha nos treinos, esperando sua oportunidade com muita paciência. Não é uma situação fácil para um jovem jogador que precisa de continuidade, e ele vinha de uma participação na Copa do Mundo, mas o sonho de vestir a camisa do Barcelona era tão grande para ele que se comprometeu consigo mesmo a lutar até o fim para ter sucesso com a camisa catalã.

Hamza é uma pessoa tímida, mas tem um grande coração. Fala muito pouco, mas sua mensagem costuma ser direta, como aconteceu no dia da renovação de seu contrato, quando não hesitou em manifestar sua disposição de ir para a equipe reserva quando Flick considerar que essa é a decisão adequada.

Por isso, nunca esperem dele um mau comportamento, pois estamos falando de um jovem muito profissional, que cresceu no meio de uma família esportiva.

Lembro-me dos primeiros dias em que se começou a falar de sua contratação. O interesse do Barcelona era sério, e naquela época um dos jogadores de destaque do Al Ahly, mais precisamente o marroquino Bencharki, me escreveu diretamente para elogiar Abdelkarim, e me disse: cara, é um jogador que tem um potencial enorme, muito focado e maduro. Cuide bem dele, por favor.

E assim, o jogador que passou a ser conhecido por muitos como "Haaland do Nilo" comprovou a veracidade dessas palavras. Chegou ao Barcelona com tranquilidade, trabalhou com o máximo que tinha e, no final, aproveitou a pré-temporada da melhor maneira, garantindo seu lugar na equipe principal.

Hamza continuará lutando para alcançar seu objetivo e, mesmo que enfrente algumas curvas e obstáculos no caminho, nunca o verão com sinais de descontentamento".