Provocação do Ajax e até de De Jong inspuraram o Getafe na Europa League

Os espanhóis usaram as provocações a seu favor e avançaram na competição

Mesmo perdendo por 2x1 para o Ajax, o se classificou na e teve uma noite mágica na .

Depois do 2x0 sofrido na , o não poupou reclamações aos adversários a à arbitragem. "O árbitro caiu no jogo deles, é triste. Isso nunca me tinha acontecido antes. O árbitro apitou cada vez que eles se jogavam no chão", disparou o lateral Sergiño Dest.

Já o capitão Dusan Tadic falou contra o Getafe: "Eles vão continuar a mergulhar e a pedir falta no próximo jogo. Eles vão querer jogar 42 minutos em vez de 90 e vão fazer esse tipo de coisa".

Mas as palavras que mais afetaram os espanhóis foram as de um jogador que nem está mais no Ajax. Hoje no , Frenkie De Jong fez duras críticas aos rivais de . O meia disse que o estilo de jogo dos Getafe o irrita: "O jogo entre Getafe e Ajax foi doloroso. Para mim, foi especialmente frustrante. Getafe não joga para entreter a torcida. Acho irritante ver os jogos deles".

Mas ao invés de se lamentar com as provocações, o Getafe as usou como motivação. Segundo o Voetbal Primeur, os espanhóis inclusive imprimiram uma foto de De Jong com as palavras ditas por ele e colocaram em seu vestiário em Amsterdam, no jogo de volta.

A tática do treinador José Bordalás parece ter surtido efeito e, com o gol marcado fora de casa e o placar agregado, o Getafe se classificou para enfrentar a nas oitavas de final do campeonato.