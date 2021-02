Provocação ao Palmeiras? Corinthians promove tour com taças do Mundial na Neo Química Arena

O perfil do estádio do clube compartilhou a postagem justamente no horário em que o rival perdia nos pênaltis para o Al Ahly

Provocação ou mera coincidência? Enquanto o Palmeiras travava um jogo duro contra o Al Ahly, na decisão de terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa de 2020, o perfil oficial da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, compartilhou uma publicação envolvendo uma promoção que daria ao torcedor a oportunidade de realizar um tour na arena com a taças do Mundial do Timão.

A postagem animou a torcida, que aproveitou para debochar do rival, mesmo que a publicação tenha tido um tom sério, sem citar ou ironizar as dificuldades do Verdão na atual edição da competição.

O tour, oficialmente promovido pelo Timão, consiste em um passeio por todas as áreas da Neo Química Arena. Na postagem, o Corinthians também ressaltava a possibilidade dos torcedores que adquirissem o pacote de ver as taças "de pertinho".

Obviamente, a torcida do clube e até de outros times aproveitou a oportunidade para novamente relembrar a seleção de memes envolvendo Palmeiras e Mundial, uma das zoações mais comuns do futebol brasileiros nos últimos tempos.

A postagem pode até ficar sob "suspeita", já que o Corinthians tem a tradição de tirar sarro dos rivais em momentos oportunos, especialmente em sua conta no Twitter, mas pode ter sido apenas uma coincidência ou um timing controverso. Fica no ar o questionamento.

Sendo a publicação da Neo Química uma ironia ou não, o Timão já realizou algumas zoações ao Palmeiras após a campanha ruim da equipe no Mundial.

Após a derrota para o Tigres, por exemplo, aproveitou para relembrar um atacante dos anos 30, que realizou cinco jogos pela equipe, apelidado de "Tigre", e interagiu com o Bayern na plataforma. Já depois do tropeço contra o Al Ahly, destacou a palavra "mundialmente", em caps lock, ao fazer promoção do cartão BMG, uma das parceiras do clube. O time ainda publicou um vídeo trazendo um "remake" do confronto entre Chelsea e Corinthians, que rendeu o título de Mundial de 2012 ao Parque São Jorge, com a hashtag "#MundialÉPraPoucos".

Sendo provocação ou não, a torcida comprou a ideia e aproveitou para zoar o rival. Antes de qualquer coisa, a equipe volta aos gramados pelo Brasileirão neste domingo (14), às 16h (de Brasília), diante do Flamengo, pela 36ª rodada do Brasileirão.