"Eu provavelmente faria tudo de novo assim", disse ele ao Bild. Kurt se transferiu pouco depois de completar 18 anos do Gladbach para o Bayern por uma taxa de transferência de três milhões de euros, onde não conseguiu se firmar.

"De qualquer forma, não dá para dizer como as coisas teriam sido se eu tivesse ficado no Gladbach. Ninguém sabe o que teria acontecido então", ponderou o agora jogador de 30 anos. A transferência para Munique aconteceu sob grande interesse da mídia, algo que Kurt, em retrospecto, não conseguiu compreender: "Isso foi muito, muito inflado pela mídia. Tudo foi feito parecer um pouco pior do que no fim realmente foi", afirmou.

Após um ano e meio sem sucesso em Munique, o recordista alemão o vendeu por apenas 500 mil euros ao Hertha Berlim. No clube berlinense, ele ficou três anos antes de tentar a sorte também na Áustria, na Eslováquia e na Turquia. "Hoje tenho minha própria escolinha de futebol e ainda jogo futebol por diversão", contou Kurt.

O que Sinan Kurt faria diferente?

Hoje, Kurt daria alguns conselhos a si mesmo aos 18 anos: "Eu diria a ele que deveria levar tudo isso ainda mais a sério do que eu levava naquela época. Não confiar apenas no seu talento, mas mostrar mais mentalidade", disse.

Sinan Kurt fez sua única partida na Bundesliga pelo Bayern em 25 de abril de 2015, na vitória por 1 a 0 sobre o Hertha Berlim, quando entrou após o intervalo. Pelo time berlinense, vieram mais cinco minutos na elite do futebol alemão em duas breves aparições pelo clube da capital.