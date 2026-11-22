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Andoni Iraola não escondeu a satisfação depois que o Liverpool goleou o Manchester United, que jogou com dez homens, na estreia de Mauricio Pochettino na Premier League. O técnico destacou as atuações de Florian Wirtz e Rio Ngumoha após a vitória por 4 a 0 em Anfield, que levou sua equipe à quarta posição.

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Iraola cobra mais eficiência apesar da goleada no clássico

"Gostei. Sinceramente, gostaria de fazer isso um pouco mais", disse Iraola à Sky Sports ao falar sobre a comemoração com a torcida da casa . "Queria comemorar naquele momento e acho que é sempre bom aproveitar isso com os torcedores. Acho que não somos só nós, como equipe; os torcedores também merecem saber. Fomos muito bem fora de casa nesta temporada, mas em casa não fomos bons o suficiente e ainda não temos sido bons o suficiente. Precisávamos de uma grande partida, e contra o Manchester United é sempre uma grande partida, para terminar assim. É verdade que as condições do jogo mudaram porque eles atuaram com dez jogadores durante a maior parte do tempo, mas ainda assim fizemos nosso trabalho, controlamos a partida e acho que é sempre bom vencer dessa forma em jogos como este."

O momento decisivo da partida veio logo aos oito minutos, quando Leny Yoro foi expulso por cometer uma falta em Alexander Isak para impedir uma chance clara de gol. Iraola não teve dúvidas sobre a decisão do árbitro, que abriu caminho para Dominik Szoboszlai marcar na cobrança da falta. "Acho que ele era o último homem, não? Foi uma falta clara e cartão vermelho, certo?", disse o técnico. "É preciso analisar com cuidado porque hoje criamos muitas chances claras, desperdiçamos três ou cinco oportunidades diante do goleiro. Acho que provavelmente deveríamos ter marcado mais de quatro gols. Há um aspecto em que precisamos ser mais eficientes, mas hoje isso não foi necessário para nós e acho que terminamos bem a partida."

Pochettino tem início de pesadelo em Anfield

O Manchester United, que luta contra o rebaixamento e ocupa a 19ª posição na tabela, pareceu completamente dominado enquanto a torcida em Anfield zombava de sua situação com cantos de "vai cair". A derrota por 4 a 0 também fez com que Pochettino igualasse a maior derrota de um técnico do Manchester United em sua primeira partida no comando, repetindo o revés de Lal Hilditch por 0 a 4 diante do Bolton em outubro de 1926.

A derrota ampliou para nove jogos a sequência do United sem vitórias na Premier League, deixando a equipe entre as três últimas colocadas e em busca de respostas. Florian Wirtz ampliou a vantagem do Liverpool aos 13 minutos, antes de Rio Ngumoha marcar o terceiro aos 66 e Victor Munoz completar a goleada com o quarto gol aos 82. O resultado também marcou a primeira vez que o Manchester United perdeu uma partida da Premier League em um dia que começou na zona de rebaixamento.

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Elogios especiais a Wirtz e Ngumoha

Wirtz e Ngumoha foram fundamentais para o ímpeto ofensivo do Liverpool e receberam muitos elogios do técnico após a partida. Segundo a Opta, Wirtz teve influência especial ao criar dez chances em jogadas com a bola rolando contra o Manchester United, o maior número registrado por um jogador em uma partida da Premier League desde que David Silva conseguiu o mesmo feito contra o West Brom, em março de 2015. As estatísticas da Opta também mostram que Iraola ampliou sua invencibilidade contra o United para sete partidas na Premier League, com três vitórias e quatro empates. Apenas Jurgen Klopp teve uma sequência invicta mais longa contra o Manchester United na competição: oito jogos sem perder entre 2018 e 2022.

"Acho que foi uma grande partida e, quando você controla o jogo com muita posse de bola, jogadores como Rio e Flo normalmente ficam bastante com ela", explicou Iraola. Sobre a atuação de Wirtz especificamente, acrescentou: "Ele vive um ótimo momento e queremos mantê-lo assim pelo maior tempo possível. Contra dez jogadores, você precisa de atletas como ele para controlar a situação e enxergar os passes nas costas da defesa. Ele também está aparecendo mais à frente e, além de marcar gols, oferece perigo. Está se tornando mais uma opção e estou feliz com ele." O técnico também elogiou a capacidade de Ngumoha nos duelos individuais: "Acho que, se você colocar o Rio em situações em que os adversários não consigam ajudar o lateral, é muito difícil pará-lo, especialmente dentro da área. Ele consegue sair pelos dois lados."

A disputa pelo título e os próximos desafios

A vitória levou o Liverpool à quarta posição, mas Iraola mantém os pés no chão quanto às chances da equipe na disputa pelo título. "Ainda é cedo", ponderou Iraola ao ser questionado sobre as credenciais do Liverpool para conquistar o campeonato. "Acho que sentimos falta dos dois grandes jogos que perdemos aqui em casa, contra o Arsenal e o [Manchester City]. Eles estão fazendo a diferença na classificação. Ainda é muito cedo. Não temos descanso, porque teremos uma partida muito difícil contra o Borussia Dortmund e depois um grande clássico."