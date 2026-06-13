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Ronald KoemanImago
Wessel Antes

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Provável escalação Holanda x Japão: Ronald Koeman deve escolher entre Crysencio Summerville e Memphis Depay

Países Baixos x Japão
Países Baixos
Japão
Copa do Mundo

No domingo à noite é a hora. Às 22h, a Holanda estreia na Copa do Mundo de 2026 com uma partida da fase de grupos contra o Japão. O Voetbalzone prevê que Crysencio Summerville será titular.

A expectativa é que Bart Verbruggen esteja em condições de defender o gol contra o Japão. A defesa será formada por Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven.

No meio-campo, o técnico Ronald Koeman escolheu Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders.

No ataque, Crysencio Summerville, Donyell Malen e Cody Gakpo devem garantir os gols.

O maior artilheiro de todos os tempos, Memphis Depay, provavelmente terá que se contentar com um papel de reserva.

Copa do Mundo
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Países Baixos
HOL
Japão crest
Japão
JAP

Provável escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Provável escalação do Japão: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Ueda, Ito.

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