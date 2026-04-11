Provável escalação do PSV: Peter Bosz dá a chance de estreia na Eredivisie a um jogador

O PSV visita o Sparta Rotterdam no sábado como campeão. O técnico Peter Bosz é obrigado a fazer algumas alterações na escalação. O jogo Sparta x PSV começa às 18h45 e será transmitido ao vivo pela ESPN 2.

Em Roterdã, Bosz não poderá contar com Jerdy Schouten, Joey Veerman, Armando Obispo, Sergiño Dest, Anass Salah-Eddine, Alassane Pléa e Ruben van Bommel. Não é um grande problema, já que o PSV já garantiu o título.

O técnico do PSV dá a Nick Olij a chance de jogar contra seu antigo clube. Serão os primeiros minutos de jogo do goleiro em uma partida oficial. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski e Mauro Júnior formam a defesa do PSV no Het Kasteel.

Sem Veerman e Schouten no meio-campo do PSV, o que faz com que Guus Til recue uma linha. Paul Wanner e Ismael Saibari, que marcaram duas vezes contra o FC Utrecht, são os outros peças no meio-campo de três dos visitantes.

Esmir Bajraktarevic (à direita) e Couhaib Driouech (à esquerda) recebem de Bosz a chance de se provar nas laterais do ataque. Como Til começa como meio-campista, há uma vaga na equipe titular para Ricardo Pepi como líder do ataque.

O PSV é, portanto, campeão da Holanda pela 27ª vez e pode terminar a temporada com tranquilidade. O Sparta ocupa a oitava posição na Vriendenloterij Eredivisie e luta com tudo por uma vaga nos play-offs para o futebol europeu.

Provável escalação do PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Saibari, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.