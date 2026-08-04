Às 20h, o NEC inicia em Pireu o primeiro jogo do duelo de ida e volta com o Olympiakos na terceira fase preliminar da Champions League. Quais onze jogadores Dick Schreuder vai mandar a campo? Voetbalzone não espera surpresas na equipe de Nijmegen.

Schreuder escolhe os mesmos onze jogadores que começaram a partida no último fim de semana contra o Sevilla (1 a 2). Gonzalo Crettaz defenderá novamente o gol de Nijmegen. Para o argentino, o treinador mantém o trio defensivo que também atuou junto com frequência durante a preparação.

Tobias Storm, Philippe Sandler e Deveron Fonville formam, assim como contra Sevilla e SV Elversberg, a linha defensiva. No meio-campo, Darko Nejasmic e Kodai Sano são os volantes, enquanto Sami Ouaissa e Clement Bischoff ocupam os lados.

O capitão Tjaronn Chery e Noé Lebreton terão liberdade para criar perigo ofensivo atrás do centroavante. Chery, de 37 anos, segue provando ser de grande valor para o NEC e também começa como titular em Pireu.

Bryan Linssen é o homem mais avançado. O atacante de 36 anos já viveu muita coisa na carreira, mas atuará pela primeira vez na fase preliminar da Champions League.

Provável escalação do NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Bischoff; Lebreton, Chery; Linssen.



