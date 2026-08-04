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imago-sport-1080584437.jpgPro Shots
Sydney Jordan

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Provável escalação do NEC: Schreuder bate o martelo sobre Tadic para a fase preliminar da Liga dos Campeões

Olympiacos x NEC Nijmegen
Olympiacos
NEC Nijmegen
Champions League Qualification

Às 20h, o NEC inicia em Pireu o primeiro jogo do duelo de ida e volta com o Olympiakos na terceira fase preliminar da Champions League. Quais onze jogadores Dick Schreuder vai mandar a campo? Voetbalzone não espera surpresas na equipe de Nijmegen.

Schreuder escolhe os mesmos onze jogadores que começaram a partida no último fim de semana contra o Sevilla (1 a 2). Gonzalo Crettaz defenderá novamente o gol de Nijmegen. Para o argentino, o treinador mantém o trio defensivo que também atuou junto com frequência durante a preparação.

Tobias Storm, Philippe Sandler e Deveron Fonville formam, assim como contra Sevilla e SV Elversberg, a linha defensiva. No meio-campo, Darko Nejasmic e Kodai Sano são os volantes, enquanto Sami Ouaissa e Clement Bischoff ocupam os lados.

O capitão Tjaronn Chery e Noé Lebreton terão liberdade para criar perigo ofensivo atrás do centroavante. Chery, de 37 anos, segue provando ser de grande valor para o NEC e também começa como titular em Pireu.

Bryan Linssen é o homem mais avançado. O atacante de 36 anos já viveu muita coisa na carreira, mas atuará pela primeira vez na fase preliminar da Champions League.

Champions League Qualification
Olympiacos crest
Olympiacos
OLY
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC

Provável escalação do NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Bischoff; Lebreton, Chery; Linssen.


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