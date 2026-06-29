Provável escalação do Marrocos para o grande clássico da Copa do Mundo contra a seleção holandesa

O Marrocos segue na Copa do Mundo nas oitavas de final, tendo a seleção holandesa como adversária. O técnico Mohamed Ouahbi opta pela escalação mais forte possível contra a Oranje, segundo prevê o Voetbalzone. Holanda x Marrocos começa na terça-feira às 03h e será transmitido ao vivo pela NPO 1.
Ouahbi poupou vários titulares contra o Haiti (4 a 2). Isso foi feito, de fato, com vistas às oitavas de final. Os grandes nomes, naturalmente, retornam para o confronto decisivo contra a Holanda na terça-feira.
Yassine Bounou defende o gol da seleção marroquina. A defesa é composta por (da direita para a esquerda) Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui.
O cobiçado Ayyoub Bouaddi retorna como volante no meio-campo, com o apoio de Neil El Aynaoui logo à frente da defesa. Azzedine Ounahi é o jogador mais avançado no meio-campo do Marrocos.
Brahim Díaz (à direita) e Bilal El Khannous (à esquerda) devem garantir as jogadas e o perigo pelas laterais do ataque. Ismael Saibari, artilheiro do Marrocos na Copa do Mundo com três gols, é o atacante mais recuado contra a seleção holandesa.
Se vencer a Holanda, o Marrocos enfrentará, em Houston, o Canadá, que venceu por uma diferença mínima a África do Sul nas oitavas de final. Essa partida será disputada no sábado, 4 de julho, a partir das 19h. Em seguida, nas quartas de final, poderá ocorrer um confronto de peso contra a Alemanha ou a França.
Provável escalação do Marrocos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.