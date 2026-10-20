O Feyenoord volta a campo nesta quarta-feira pela Champions League, contra o Real Betis, na fase de liga. Giovanni van Bronckhorst deve escalar uma equipe forte na Espanha, prevê o Voetbalzone. O duelo em Sevilha começa às 21h e terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Sport Select.
No último sábado, na vitória por 3 a 4 sobre o Telstar, Van Bronckhorst escalou Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn e Gaoussou Diarra. A expectativa é que os três não comecem a partida contra o Real Betis nesta quarta-feira.
Tjark Ernst será o goleiro do Feyenoord, com Givairo Read na lateral direita e Mika Mármol na esquerda. Jeremiah St. Juste retorna ao miolo da defesa, ao lado de Tsuyoshi Watanabe.
No meio-campo, Oussama Targhalline substitui Steijn, que marcou duas vezes contra o Telstar. Charles Vanhoutte e Gjivai Zechiël completam o setor do Feyenoord na Espanha.
Anis Hadj Moussa ocupa a ponta direita nesta quarta-feira, enquanto Luciano Valente retorna à esquerda. Nacho Ferri será o centroavante no esquema dos visitantes com três atacantes.
Na semana passada, o Feyenoord venceu o Como por 3 a 2 de maneira impressionante. O Real Betis derrotou o FC Porto por 3 a 2 e, três dias depois, sofreu uma derrota por 2 a 5 em casa para o FC Barcelona.
Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Wattanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.