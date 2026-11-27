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O Feyenoord recebe o Ajax na tarde de domingo, no De Kuip, e espera finalmente encerrar uma sequência bastante decepcionante no clássico. Antes do confronto, Giovanni van Bronckhorst tem algumas escolhas difíceis a fazer, principalmente na zaga e no comando do ataque.

O Feyenoord perdeu seus últimos quatro jogos e já está há sete partidas sem vencer. A equipe de Roterdã foi derrotada pelo rival da cidade Excelsior por 3 a 2 no último fim de semana e perdeu para o FC Porto por 1 a 0 na terça-feira, em uma competição europeia.

Apesar da derrota para os portugueses, Van Bronckhorst deve ter ganhado confiança com a atuação de sua equipe. Por isso, o técnico não deve fazer grandes mudanças no time titular para enfrentar o Ajax.

Florian Kastenmeier deve manter a vaga no gol do Feyenoord. O goleiro alemão causou boa impressão em sua estreia contra o FC Porto, depois que Tjark Ernst perdeu a titularidade por causa de atuações abaixo do esperado.

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Na zaga, Van Bronckhorst tem uma escolha interessante a fazer. Thijs Kraaijeveld e Mika Mármol formaram uma dupla sólida contra o FC Porto, e a expectativa é que voltem a atuar juntos no centro da defesa diante do Ajax.

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Isso significaria que Tsuyoshi Watanabe teria de se contentar com um lugar no banco de reservas. Givairo Read e Javi López são esperados como titulares nas laterais, enquanto o meio-campo deve ser formado por Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte e Oussama Targhaline.

Um grande reforço para o Feyenoord é o retorno de Anis Hadj Moussa, que já disputou os 90 minutos contra o FC Porto na terça-feira. A expectativa é que o ponta volte a atuar pela direita diante do Ajax, com Luciano Valente pelo lado esquerdo.

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A maior dúvida no ataque está na posição de centroavante. Embora Shaqueel van Persie tenha recebido a preferência sobre Nacho Ferri no meio da semana, Van Bronckhorst parece disposto a escolher novamente o atacante espanhol para o clássico.

Jakub Moder deve voltar a integrar a lista de relacionados do Feyenoord após um longo período de ausência. Jordan Bos, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste e Tijme Wessels seguem indisponíveis.

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O clássico é muito importante para o Feyenoord, quinto colocado da Eredivisie, com 25 pontos em 13 jogos. Se vencer, a equipe de Roterdã igualará o Ajax em pontos. A partida no De Kuip começa às 14h30 de domingo.

Provável escalação do Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhaline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.