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imago-sport-1085090247.jpgPro Shots
Rian Rosendaal
Traduzido por

Provável escalação do Ajax: Míchel faz mudanças em várias posições para o duelo de peso contra o AZ

Ajax x AZ Alkmaar
Ajax
AZ Alkmaar
Eredivisie

O Ajax recebe o AZ neste sábado para um duelo de peso na Vriendenloterij Eredivisie. Míchel Sánchez escalará uma equipe forte pelo time de Amsterdã, prevê o Voetbalzone. A partida começa às 21h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2. 

Daley Blind entrou pouco antes do fim da partida contra o Sparta Rotterdam e está disponível para enfrentar o AZ, embora o veterano não deva começar como titular. O mesmo vale para Steven Berghuis, que voltou a estar em boas condições físicas. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra e Oliver Edvardsen estão indisponíveis.

Marc ter Stegen será o goleiro, com Lucas Rosa começando na lateral direita. Aaron Bouwman retorna ao centro da zaga, enquanto Youri Baas sai da lateral esquerda para atuar no miolo da defesa. Owen Wijndal começa pela esquerda.

Não há surpresas no meio-campo do Ajax. Jorthy Mokio e Sofyan Amrabat terão a missão de dar equilíbrio e controle à equipe. Julian Brandt será o elo entre o meio-campo e o ataque dos donos da casa.

O capitão Davy Klaassen volta a ser utilizado como ponta direita, em detrimento de Viktor Tsyhankov. Tolu Arokodare e Abdellah Ouazane completam o ataque da equipe de Míchel contra o AZ.

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31 de out. de 2026

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O Ajax ganhou confiança com uma vitória suada por 1 a 2 sobre o Sparta. Já o AZ busca revanche após perder por 0 a 2 em casa para o FC Twente na semana passada, quando o adversário golpeou com força na reta final.

Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.

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