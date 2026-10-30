O Ajax recebe o AZ neste sábado para um dos principais jogos da Vriendenloterij Eredivisie. O Voetbalzone prevê que Míchel Sánchez escalará um time forte pelo clube de Amsterdã. A partida começa às 21h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.
Daley Blind entrou pouco antes do fim contra o Sparta Rotterdam e está disponível para enfrentar o AZ, embora o veterano não deva começar jogando. O mesmo vale para Steven Berghuis, que voltou a estar em forma. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra e Oliver Edvardsen estão indisponíveis.
Marc ter Stegen fica no gol, com Lucas Rosa na lateral direita. Aaron Bouwman volta à zaga, enquanto Youri Baas deixa a lateral esquerda para atuar no centro da defesa. Owen Wijndal começa pelo lado esquerdo.
Não há surpresas no meio-campo do Ajax. Jorthy Mokio e Sofyan Amrabat ficam responsáveis por dar equilíbrio e controle à equipe. Julian Brandt faz a ligação com o ataque do time da casa.
O capitão Davy Klaassen será novamente utilizado como ponta direita, deixando Viktor Tsyhankov fora da equipe titular. Tolu Arokodare e Abdellah Ouazane completam o ataque do time de Míchel contra o AZ.
O Ajax ganhou confiança com uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Sparta. Já o AZ busca revanche após perder em casa por 2 a 0 para o FC Twente na semana passada. O adversário castigou a equipe nos minutos finais.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.