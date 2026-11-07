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Rian Rosendaal
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Provável escalação do Ajax: Julian Brandt será titular contra o FC Twente?

Twente x Ajax
Twente
Ajax
Eredivisie

O Ajax busca neste domingo, contra o FC Twente, a sexta vitória consecutiva. A grande dúvida agora é: Julian Brandt estará recuperado a tempo do duelo em Enschede? A bola rola no Grolsch Veste às 14h30, com transmissão ao vivo pela ESPN 1. 

Contra o Twente, Míchel Sánchez mantém Lucas Rosa na lateral direita e Owen Wijndal na esquerda. Aaron Bouwman substitui Thilo Kehrer, e Dies Janse é o outro zagueiro.

Devido à lesão de Sofyan Amrabat, Youri Baas volta a atuar no meio-campo do Ajax. Jorthy Mokio e Julian Brandt completam o setor da equipe de Amsterdã. Brandt ficou fora da partida contra o FC Midtjylland, mas Míchel logo manifestou a esperança de que o alemão retornasse rapidamente. 

"Julian é sempre uma boa opção. Ele é um jogador importante para nós. No fim, tomaremos uma decisão com base no que observarmos sobre a recuperação dos jogadores para domingo", disse o técnico espanhol em conversa com a imprensa na sexta-feira.

O capitão Davy Klaassen começará como ponta direita mais recuado, com Abdellah Ouazane pela esquerda. Tolu Arokodare, que marca gols com frequência, será a referência no centro do ataque do Ajax.

Próximas partidas
TWE

TWE

Eredivisie

08 de nov. de 2026

AJX

AJX

Foi, portanto, uma boa semana para o Ajax, com vitórias sobre o AZ (1-0) e na goleada de 1-6 sobre o Midtjylland. O Twente ganhou confiança com a vitória por 3-1 sobre o Pafos na Liga Conferência.

Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Baas, Mokio, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.

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