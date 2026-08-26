Provável escalação do Ajax: este atacante começa jogando na quinta-feira contra o FC Sion

O Ajax enfrenta novamente o FC Sion na noite desta quinta-feira, pelos playoffs da Conference League. O Voetbalzone projeta a mesma escalação de uma semana atrás, quando venceu por 2 a 4 na Suíça. O duelo em Amsterdã começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.

Marc-André ter Stegen estará no gol na Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei (pela direita) e Caio Henrique (pela esquerda) serão os laterais do Ajax. Aaron Bouwman e Youri Baas formam o miolo da defesa de Amsterdã. Daley Blind ainda não está em condições físicas para ganhar minutos.

Youri Regeer terá a missão de dar controle ao meio-campo do Ajax. Davy Klaassen e o recém-contratado Julian Brandt serão os responsáveis pela ligação com a linha de ataque.

Steven Berghuis, que parece estar liberado para deixar o Ajax, começa como ponta direita contra o Sion. Oscar Gloukh será o ponta esquerda, com Marcos Leonardo novamente como atacante mais avançado da equipe da casa. Kasper Dolberg, portanto, será reserva mais uma vez.

O Ajax venceu por 2 a 4 em solo suíço na semana passada. A fase de liga da Conference League, portanto, está muito próxima para a equipe do técnico Míchel, embora o Sion não possa ser subestimado.

Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.