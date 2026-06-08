É o ensaio geral para a Seleção Holandesa antes do início da competição propriamente dita. Na segunda-feira à noite, às 20h45, a Seleção Holandesa enfrenta o Uzbequistão no Ichan Stadium, em Nova York. Após a decepcionante derrota para a Argélia, a Seleção Holandesa vai querer se recuperar para poder começar a fase final com um bom ânimo. O técnico Ronald Koeman indicou que fará poucas alterações.

Bart Verbruggen foi escalado por Koeman como goleiro titular e, portanto, estará no gol na noite de segunda-feira. Denzel Dumfries retorna como lateral-direito após cumprir suspensão, enquanto Micky van de Ven deve atuar na lateral esquerda. Jurriën Timber, que se juntou novamente ao grupo, está se recuperando de uma lesão e ainda não se sabe se estará em condições de começar a partida. “Decidiremos esta tarde se ele poderá começar amanhã”, afirmou Koeman a respeito. Caso jogue, ele formará o eixo da defesa ao lado de Virgil van Dijk. Jan Paul van Hecke começará, nesse caso, no banco.

No meio-campo, não há surpresas a serem esperadas. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders terão todos uma vaga no time titular de Koeman. Justin Kluivert, que jogou muito bem contra a Argélia, ficará no banco e terá que torcer por uma chance de entrar no jogo.

No ataque, o maior quebra-cabeça ainda está por resolver. Crysencio Summerville fez sua estreia contra a Argélia e causou uma ótima impressão. Koeman indicou que gostaria de ver a dupla Dumfries-Summerville em ação, o que significa que o ponta do West Ham United pode se preparar para sua segunda partida pela seleção. Cody Gakpo é titular na esquerda e, portanto, também está na escalação.

A posição de atacante está dando dor de cabeça a Koeman. Ele tem grande apreço por Memphis Depay, mas o atacante do Corinthians ainda não parece estar totalmente em forma para a partida. Donyell Malen, que teve uma excelente temporada na Roma, foi a escolha contra a Argélia e, em parte porque Memphis ainda não está totalmente em forma, receberá novamente a preferência de Koeman.

Os reservas jogarão mais uma partida após os noventa minutos, para que os jogadores que ainda não estão totalmente em forma possam ter minutos de jogo. Foi o que Koeman indicou no domingo, na coletiva de imprensa. “A primeira partida será disputada em grande parte com o time titular, o que também é bom para os rapazes que não estão a cem por cento. Eles poderão então jogar a segunda partida, duas vezes 35 minutos. É por isso que jogamos duas partidas”, afirmou o técnico.

Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo