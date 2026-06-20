A seleção holandesa retoma a Copa do Mundo no sábado, às 19h, contra a Suécia, que na primeira partida goleou a Tunísia e venceu por 5 a 1. O site Voetbalzone prevê que o técnico Ronald Koeman, em Houston, escolha os mesmos onze jogadores que escalaram no último domingo contra o Japão (2 a 2), desde que Frenkie de Jong seja considerado apto.
Bart Verbruggen não se saiu muito bem nos dois gols do Japão, mas, mesmo assim, recebe uma nova chance de Koeman. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven (da direita para a esquerda) formam a defesa da Oranje contra a Suécia.
Houve muita discussão na semana passada sobre o papel de De Jong no meio-campo. Koeman, no entanto, não parece disposto a deixar o volante no banco para a segunda partida da fase de grupos, desde que ele esteja em condições físicas. De Jong sofre com uma leve lesão e é considerado dúvida. Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders completam o meio-campo holandês. Caso De Jong não possa jogar, Justin Kluivert parece ser o substituto mais lógico, com Reijnders assumindo a posição de volante.
Crysencio Summerville marcou seu gol de estreia na Copa do Mundo e terá novamente a chance de provar seu valor contra a Suécia. Cody Gakpo atua na ala esquerda e Donyell Malen é o ponto de referência no ataque da Oranje, com Memphis Depay tendo mais uma vez que esperar por uma chance como reserva.
Um ponto para a Holanda e, portanto, três pontos para a eficiente Suécia. A Seleção Holandesa já enfrentou o adversário deste sábado 20 vezes no passado e conseguiu vencer em nove ocasiões. A Suécia saiu vitoriosa sete vezes e houve quatro empates.
A Holanda encerra a fase de grupos da Copa do Mundo na sexta-feira de manhã, à 01h, contra a Tunísia. Depois disso, saber-se-á mais sobre o adversário na segunda fase, ou ficará claro se a Copa do Mundo já terá chegado ao fim para a equipe de Koeman após apenas três partidas.
Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.