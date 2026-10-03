A seleção holandesa encerra sua Data Fifa na noite de domingo com um jogo em casa contra a Sérvia. O técnico Xavi Hernández anunciou neste sábado, em entrevista coletiva, que fará mudanças na escalação, embora, como de costume, não tenha entrado em nomes. Esta é a provável escalação do Voetbalzone.

Após jogos contra Alemanha, Sérvia e Grécia, a Holanda volta a enfrentar a Sérvia neste domingo, em Eindhoven. Será a quarta partida em apenas 11 dias, algo que desagrada Xavi e o obriga a ajustar sua formação titular.

"Tentamos nos recuperar bem", respondeu Xavi ao ser questionado sobre a condição física do elenco. "Não temos muito tempo. Quatro jogos em um período muito curto é demais para os jogadores. Mas o calendário é assim, precisamos nos adaptar."

"Precisamos recuperar os jogadores, eles precisam estar descansados. Tentamos cuidar deles. No domingo, teremos todos os 23 jogadores disponíveis para a batalha."

"Normalmente, queremos renovar um pouco o time", prosseguiu Xavi sobre a escalação. "Vamos ver amanhã (domingo, nota da redação) como os jogadores vão se sentir. Mas, quando você joga a cada dois, três dias, precisa fazer algumas mudanças."

Bart Verbruggen é o número um e, em condições normais, estará no gol no Philips Stadion. Denzel Dumfries (pela direita) e Micky van de Ven (pela esquerda) ocupam as laterais. No miolo da defesa, pode haver mudança, já que Jurriën Timber, titular contra a Grécia, voltou recentemente de sua persistente lesão na virilha.

Xavi, que está em contato com os clubes dos jogadores, provavelmente não correrá riscos com o defensor do Arsenal nesta fase carregada da temporada. Seu substituto lógico é Nathan Aké, que formará dupla com Virgil van Dijk. O capitão se prepara para sua 100ª partida pela seleção.

Joey Veerman permanece no meio-campo, onde outras duas mudanças devem ser feitas. Guus Til e Quinten Timber, que atuaram abaixo contra a Grécia, serão substituídos por Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch, respectivamente.

No ataque, também há uma mudança. Noa Lang esteve entre os grandes destaques no segundo tempo em Tessalônica e ganhará a chance no lugar de Ruben van Bommel. O centroavante Mexx Meerdink e o ponta direita Crysencio Summerville mantêm suas vagas no time titular.

Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Aké, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.



