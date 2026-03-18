Provável escalação da Sampdoria: Lombardo faz poucas alterações; Soleri tem vantagem sobre Brunori; na defesa, Ferrari entra no time

A Sampdoria enfrenta esta noite o delicado desafio pela permanência em Carrara, o primeiro dos últimos oito jogos decisivos para o futuro da temporada. Apesar das especulações dos últimos dias sobre possíveis mudanças táticas, a equipe deve entrar em campo com a mesma formação vista contra o Venezia, com Lombardo inclinado a manter o 3-4-2-1 e grande parte do time que entrou em campo na última partida. Como previsto, Pierini e Coda também foram convocados, mas ambos parecem destinados a uma participação limitada durante a partida.





As escolhas também são condicionadas pelas ausências, com Henderson ainda fora e Hadzikadunic indisponível, sendo sua participação na próxima partida também incerta, enquanto Abildgaard permanece em observação e espera retornar contra o Avellino. Na defesa, Ferrari está pronto para ocupar o lugar do dinamarquês, ao lado de Viti e com Palma como titular, mesmo tendo realizado um treino separado na segunda-feira, com Riccio como alternativa. No meio-campo, a dupla Esposito-Conti está confirmada, com Di Pardo à frente de Depaoli pela direita e Cicconi na lateral oposta.

No ataque, a disputa entre Soleri e Brunori continua aberta, com o primeiro levando vantagem para uma vaga na equipe titular, também devido à situação disciplinar e à possível rotação do atacante mais utilizado nas últimas semanas. Atrás do atacante, devem atuar Cherubini e Begic, este último recém-convocado pela Eslovênia, em um esquema ofensivo que não deve se afastar do visto contra o Venezia.





Provável escalação da Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Ferrari, Palma; Di Pardo, Conti, Esposito, Cicconi; Begic, Cherubini; Soleri. Técnico: Lombardo.