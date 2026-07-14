Provável escalação da França: Didier Deschamps faz uma mudança marcante contra a Espanha

Depois de duas partidas como titular, Manu Koné terá que se contentar novamente com um lugar no banco da seleção francesa. O jornal L’Équipe prevê que Aurélien Tchouaméni será titular na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha.
O meio-campista do Real Madrid ficou no banco durante toda a partida contra o Paraguai (vitória por 0 a 1) e contra o Marrocos (vitória por 2 a 0).
Deschamps parece acreditar que Tchouaméni é a melhor opção para reforçar o meio-campo contra a Espanha.
A defesa será novamente formada pelo goleiro Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne, que se transferirá para o Paris Saint-Germain ao final desta temporada.
Os volantes Tchouaméni e Adrien Rabiot vão garantir que Michael Olise possa se concentrar principalmente em sua criatividade.
No ataque, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Kylian Mbappé devem garantir os gols. Este último está, portanto, em condições de ser titular contra a La Roja. O jogo começa às 21h (horário da Holanda).
Provável escalação da França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.