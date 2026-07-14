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Wessel Antes

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Provável escalação da França: Didier Deschamps faz uma mudança marcante contra a Espanha

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo

Depois de duas partidas como titular, Manu Koné terá que se contentar novamente com um lugar no banco da seleção francesa. O jornal L’Équipe prevê que Aurélien Tchouaméni será titular na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha.

O meio-campista do Real Madrid ficou no banco durante toda a partida contra o Paraguai (vitória por 0 a 1) e contra o Marrocos (vitória por 2 a 0).

Deschamps parece acreditar que Tchouaméni é a melhor opção para reforçar o meio-campo contra a Espanha.

A defesa será novamente formada pelo goleiro Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne, que se transferirá para o Paris Saint-Germain ao final desta temporada.

Os volantes Tchouaméni e Adrien Rabiot vão garantir que Michael Olise possa se concentrar principalmente em sua criatividade.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP

No ataque, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Kylian Mbappé devem garantir os gols. Este último está, portanto, em condições de ser titular contra a La Roja. O jogo começa às 21h (horário da Holanda).

Provável escalação da França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

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