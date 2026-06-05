Protagonista recusa entrevista sobre a substituição mais bizarra da história da Seleção Holandesa

Jasper Cillessen não quer participar de um episódio do programa “Andere Tijden Sport” sobre a tão comentada Copa do Mundo de 2014. Isso foi revelado pela apresentadora Dione de Graaff nesta sexta-feira no programa “Carrie op Vrijdag”, de Carrie ten Napel.

A transmissão trata da notável troca de goleiros nas quartas de final contra a Costa Rica. O então técnico da seleção, Louis van Gaal, tirou Cillessen no prolongamento, colocando Tim Krul em seu lugar. Krul defendeu então dois pênaltis na disputa por pênaltis, tornando-se assim o grande herói da seleção holandesa.

Ten Napel observa no talk show de sexta-feira que Cillessen não será abordado na retrospectiva deste domingo. “Muitas tentativas foram feitas por diversos canais, mas ele não quer. Portanto, só podemos especular sobre o motivo pelo qual ele não quer”, afirma De Graaff, que busca uma explicação.

“Pode ser porque é muito doloroso, e ele simplesmente não quer mais pensar nisso”, De Graaff tenta se colocar na cabeça de Cillessen por um instante. “Embora eu também pense: quando vejo todas aquelas imagens, percebo como ele fica feliz no momento em que Krul defende aquele último pênalti. Ele simplesmente corre de verdade.”

No documentário sobre a Copa do Mundo de 2014, Van Gaal é um dos que se manifestam. “Cillessen arrisca nas cobranças de pênalti. E não se deve arriscar. Van Gaal detesta isso”, acrescenta De Graaff. O ex-técnico da seleção também enfatiza que “falhou” em convencer Cillessen a permanecer parado.

De Graaff acrescenta que Van Gaal se refere ao jogo da fase de grupos contra a Austrália, vencido por 3 a 2, quando Cillessen não conseguiu defender um pênalti. “A história agora é que, se Cillessen tivesse esperado ali e defendido o pênalti, as coisas teriam sido diferentes. Mas ele não fez isso. Eles queriam alguém que também entrasse com bravura e autoconfiança, com aquele blefe de Haia do Krul”, afirma De Graaff.