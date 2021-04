"Protagonista", Flu chega pronto para pegar o River, diz Roger Machado

Após vitória sobre o Botafogo, comandante Tricolor já projeta a estreia na Copa Libertadores

Com uma rodada de antecedência, o Fluminense garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca ao derrotar o Botafogo por 1 a 0 neste sábado (17), no Maracanã. Agora, o Tricolor mira o confronto contra o poderoso River Plante, na próxima quinta-feira(22), pelo primeiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores.

Depois do clássico, Roger Machado rasgou elogios ao trabalho de Gallardo, ressaltou a continuidade do trabalho, mas fez questão de colocar o Fluminense no papel de protagonista no grupo D.

"River tem o mesmo técnico há quase cinco anos, com modelo muito clássico de jogar. Com médios no meio de campo, com meia de articulação na cabeça desses médios, com dois atacantes na frente. É um time que propõe o jogo com amplitude dos laterais buscando desequilíbrio. Quase que os laterais não participam da jogada de articulação, protegendo o time das transiçoes com três jogadores de forte pegada no pós-perda da bola. Claro que agora olhamos com detalhamento, mas o segredo e o sucesso do River é a continuidade e a qualidade em modelo bem desenvolvido há muito tempo",

"Hoje o que tentamos foi ter força de meio de campo para combater jogadores de dentro de campo para ter desequilíbrio pelo lado. Acho que funcionou bem. Mas estamos jogando em casa, com grupo difícil, mas somos protagonistas também desse grupo".