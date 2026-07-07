O Egito se sente roubado após a fuga insana da Argentina na Copa do Mundo. Por muito tempo, parecia que o Egito estava a caminho da vitória, mas tudo deu errado na reta final. O árbitro François Letexier desempenhou um papel polêmico nessa situação.

Por exemplo, um gol de Mostafa Ziko foi inicialmente anulado após a intervenção do VAR, embora o próprio Ziko tenha marcado o 0 a 2 dez minutos depois. Quando Letexier, nos acréscimos, se recusou a anular o 3 a 2 da Argentina, a situação ficou fora de controle para o Egito.

“Jogamos de forma fantástica contra o atual campeão mundial. Mas o árbitro, François Letexier, foi claramente parcial desde o início da partida”, reclamou Mostafa Ziko em nome de toda a equipe após o jogo. “Ele tentou nos impedir o tempo todo e queria nos calar em campo.”

“A verdadeira vitória é nossa”, continua Ziko, imperturbável. “Que Deus esteja conosco. Parabenizo a Argentina e o árbitro pela vitória.”

Embora Ziko parabenize a Argentina, ele não consegue aceitar a derrota. “O árbitro não agiu de forma justa. Isso é uma injustiça evidente. Desde o início da partida, ele jogou por água abaixo os esforços de um país inteiro.”

“É inaceitável que sejamos eliminados dessa maneira, quando estávamos ganhando por 2 a 0 da Argentina. O resultado da Copa do Mundo já estava combinado de antemão. Alá nos basta”, afirmou Ziko.

Enquanto isso, na Argentina, o alívio era enorme. O técnico Lionel Scaloni, tomado pela emoção, nem sequer conseguiu dar uma entrevista, enquanto o herói da partida, Enzo Fernández, declarou que “esperou três anos” por esse momento.