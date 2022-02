Próspera x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Catarinense 2022

Próspera e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (2), em Tubarão, a partir das 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão do OneFootball, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Próspera x Chapecoense DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Aníbal Torres Costa - Tubarão, SC HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O OneFootball, no pay-per-view, transmite o jogo desta quarta-feira (2), no Estádio Aníbal Torres Costa, em parceria com a elevensports.com.

MAIS INFORMAÇÕES

O Próspera chega para esta partida da 4ª rodada do Campeonato Catarinense ainda sem vencer na competição, ocupando a última posição da tabela.

Comemora com a torcida e corre pro abraço, Perotti! 🏹



📸 Julia Galvão | ACF #VamosChape #LoucosPelaChape pic.twitter.com/Oci7VnBenA — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 30, 2022

Do outro lado, a Chapecoense vem com três resultados positivos na competição, com nove pontos conquistados. Vale lembrar, aliás, que a Chape derrotou o Avaí no clássico por 1 a 0 na segunda rodada.

E, agora, quer despontar na liderança, já que é seguida de perto pelo Hercílio Luz, com nove pontos conquistados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PRÓSPERA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Próspera 0 x 1 Hercílio Luz Campeonato Catarinense 26 de janeiro de 2022 Marcilio Dias 3 x 0 Próspera Campeonato Catarinense 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Próspera Campeonato Catarinense 5 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília) Próspera x Juventus-SC Campeonato Catarinense 10 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

CHAPECOENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 1 Chapecoense Campeonato Catarinense 26 de janeiro de 2022 Chapecoense 2 x 0 Juventus-SC Campeonato Catarinense 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas