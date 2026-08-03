O futuro do uruguaio Darwin Núñez entrou em uma nova fase de incerteza, depois que o desejo do Al-Hilal, da Arábia Saudita, de se desfazer do jogador esbarrou em uma realidade completamente diferente, revelando que tudo o que se especulou sobre o interesse de clubes turcos em contratá-lo ainda não se converteu em ações concretas.

O Al-Hilal vive uma corrida contra o tempo para reorganizar a lista de estrangeiros antes do início da nova temporada, especialmente porque o técnico italiano Simone Inzaghi não coloca Núñez entre suas prioridades técnicas, o que levou a diretoria a intensificar as tentativas de buscar uma saída adequada para o jogador durante a janela de transferências de verão.

No entanto, de acordo com os últimos desdobramentos do cenário, a diretoria do Al-Hilal ainda não recebeu nenhuma proposta oficial ou negociação séria de qualquer clube turco para contar com os serviços do jogador, apesar das numerosas notícias que o ligaram a uma transferência para o campeonato turco nas últimas semanas.

Leia também: Grande surpresa: qual a verdade sobre Petković assumir o comando da seleção da Arábia Saudita?

Esse desdobramento coloca o Al-Hilal em uma situação complicada, pois a permanência de Núñez significa manter uma das vagas para estrangeiros ocupada por um jogador fora dos planos técnicos, o que pode afetar os planos do clube de fechar novas contratações antes do encerramento da janela de transferências.

Diante da ausência de propostas reais, a diretoria do Al-Hilal parece obrigada a buscar soluções alternativas, seja convencendo o jogador de um novo destino ou esperando uma movimentação de outros clubes, pois o tempo passa rapidamente, enquanto a crise de Núñez segue sem qualquer solução concreta.

O caso Núñez tornou-se um dos assuntos mais incômodos dentro do Al-Hilal neste verão, depois que as repetidas notícias sobre o interesse de clubes em seus serviços se transformaram em meros rumores, num momento em que o "Chefe" precisa resolver esse caso rapidamente para dar continuidade à construção do projeto de Inzaghi antes do início da nova temporada.