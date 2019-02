Proposta do Sport por Diego Souza é recusada, mas Tricolor pensa em negociá-lo

Atacante vem rendendo pouco e tem sido muito criticado pela torcida. Tricolor pode negociá-lo para aliviar folha de pagamento

O Globo Esporte informou que o Sport fez uma proposta ao São Paulo para contratar o atacante Diego Souza. A oferta foi recusada pela diretoria são-paulina. Mesmo assim, existe uma possibilidade de que Diego seja negociado especialmente para aliviar a folha de pagamento do clube paulista.

Souza vem em má fase junto com o time do São Paulo. Em 2018 ele foi o artilheiro da equipe com 16 gols e teve vaga cativa no time titular. Já em 2019 ele pouco jogou e fez apenas um gol, na vitória contra o Novorizontino, na segunda rodada do Paulistão.

O São Paulo deve buscar uma reformulação de elenco e Diego Souza é um dos favoritos a deixar o Morumbi. O modelo de uma eventual negociação deve ser conversado entre a diretoria.

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Já com 33 anos, o experiente atacante pode ser negociado para aliviar a folha salarial do São Paulo. O Sport ainda pode ser o destino dele, mas para tal Diego precisaria abaixar a pedida salarial, já que o Leão da Ilha foi rebaixado à Série B e atravessa dificuldades financeiras. O vínculo do jogador com o clube paulista vai até 31 de dezembro de 2019.

Segundo informa a publicação, a família de Diego Souza gosta da ideia de voltar ao Recife. O atleta afirmou, em outra oportunidade, que pensa em encerrar quando o contrato com o Tricolor expirasse. Uma proposta de protagonismo no futebol nordestino pode fazer o atacante mudar de ideia.