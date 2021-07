Promovido por Rogério Ceni ao profissional, Márcio Torres volta a ser auxiliar da base do Flamengo

Ex-técnico tinha levado o auxiliar do sub-20 para o time principal, mas direção desfez a "mudança"

Os últimos dias de Rogério Ceni no Flamengo foram cercados de problemas, dentro e principalmente fora de campo. Dias antes da queda, o treinador chegou a promover Márcio Torres, então auxiliar de Maurício Souza na equipe sub-20, ao time profissional. A decisão, no entanto, gerou certo desconforto internamente. Isso porque Mauricinho estava na fila da "promoção".

A expectativa, inclusive, era de que Maurício Souza passasse a integrar a comissão técnica do profissional, mas a pedido de Ceni, o cargo ficou com Márcio Torres. Poucos dias depois da saída de Rogério Ceni e a chegada de Renato Gaúcho, a direção do Flamengo aproveitou para fazer as mudanças. Sendo assim, Mauricinho virou auxiliar técnico da comissão fixa do profissional.

E mesmo com a "subida" de Mauricinho, Márcio Torres, segundo apuração da Goal, não assume o comando técnico do sub-20. Ele voltará a ser auxiliar da base. Isso porque o Flamengo está contratando Fábio Matias, que era o treinador do sub-20 do Internacional. Ele recebeu uma proposta do Rubro-Negro e pediu desligamento do Colorado nesta terça-feira (20). A informação da chegada de Fábio foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela Goal.

FÁBIO MATIAS

Novo treinador do sub-20 do Flamengo, Fábio Matias deve ser oficializado nos próximos dias. O técnico é bem visto no mercado e chegou até ser cogitado para comandar o time principal do Inter. Na atual temporada, ele esteve à frente da equipe nos primeiros três jogos do Campeonato Gaúcho, enquanto Miguel Ángel Ramírez preperava a equipe principal. Na ocasião, o Colorado somou uma vitória, um empate e uma derrota.