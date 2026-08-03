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"Promessa não cumprida" sobre o Mundial de Clubes: a corda das dívidas pendentes aperta o pescoço de Infantino

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A Copa do Mundo de Clubes de 2029 será cancelada?

Estourou nos bastidores da Federação Internacional de Futebol (FIFA) uma crise financeira e política sem precedentes, após vir à tona a falta de pagamento de uma fatura no valor de 185 milhões de libras esterlinas para os clubes, o que coloca em xeque o destino da próxima edição do Mundial de Clubes de 2029 e ameaça cancelar completamente o torneio, num momento em que o presidente Gianni Infantino enfrenta pedidos diretos por sua demissão.

As dívidas em primeiro lugar: 185 milhões de libras sem pagamento

A base da crise atual é a dívida crescente, segundo o jornal britânico "Express". Enquanto os 32 clubes que disputaram a edição de 2025 nos Estados Unidos receberam seus valores devidos, a quantia de 185 milhões de libras esterlinas, destinada como "pagamentos de solidariedade" para os clubes que não participaram, continua pendente, sem que sequer uma libra tenha sido paga.

A FIFA havia se comprometido a distribuir 50 mil libras esterlinas para cada clube da primeira divisão ao redor do mundo, para garantir que a base do esporte se beneficiasse das receitas do torneio, que arrecadou 740 milhões de libras esterlinas em direitos de transmissão pela plataforma DAZN. 

Porém, meses após o encerramento do torneio, as promessas se transformaram em dívidas acumuladas, o que provocou uma revolta generalizada nos meios do futebol mundial e colocou a integridade financeira da FIFA sob suspeita.

A ameaça mais grave: cancelamento do Mundial de Clubes de 2029

Este escândalo financeiro não parou nos limites da revolta, mas passou a ameaçar a própria existência do torneio. O futuro da edição de 2029 está por um fio por dois motivos principais:

1- Colapso da confiança: a falta de pagamento da "fatura de solidariedade" destruiu a credibilidade da FIFA perante os clubes e tornou quase impossível chegar a um acordo com os grandes clubes europeus para a participação na próxima edição.

2- Nenhum país-sede: até agora, não se chegou a um acordo sobre o país anfitrião, e nenhuma negociação séria começou. Apesar de países como Brasil, Alemanha, Inglaterra e Austrália terem acenado com seu interesse, o processo está completamente congelado.

O cenário mais comentado nos bastidores passou a ser o de "adiamento ou cancelamento do torneio" caso a FIFA fracasse em quitar suas dívidas e reconstruir a confiança com os clubes. O que significaria enterrar o projeto que Infantino descreveu, desde 2016, como sendo o seu "projeto pessoal".

Infantino: do trono à beira da demissão

Todos esses fios se juntam para apertar o pescoço de Gianni Infantino. O presidente suíço-italiano não se limitou a fracassar na avaliação das reações ao seu plano de vender participações dos torneios da FIFA a investidores, mas ainda acrescentou a isso um desastre financeiro na gestão do Mundial de Clubes.

A revolta atingiu o ápice quando a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) exigiu explicitamente sua demissão, num precedente que não ocorria desde que ele assumiu o cargo. E mesmo que sobreviva à votação desta vez, sua autoridade foi corroída, e sua capacidade de aprovar qualquer decisão decisiva, inclusive a expansão dos torneios, tornou-se quase inexistente.

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