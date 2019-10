Promessa do Liverpool leva gancho por zombar com Harry Kane

Harvey Elliott, jogador dos Reds, foi punido com ausência de 14 dias afastado do futebol de clubes e multa de 350 libras

O jovem do Harvey Elliott foi punido com uma suspensão da Associação de Futebol (FA) que o deixará indisponível para o futebol de clubes por um período de 14 dias depois que surgiu um vídeo dele parecendo zombar do atacante do , Harry Kane.

O clipe, que foi postado no Snapchat e gravado enquanto Elliott ainda era jogador do , mostra o garoto de 16 anos ironizando depreciativamente do atacante do Spurs sob a legenda.

A explicação da FA sobre o ato cometido também sugere que as palavras de Elliott no vídeo foram "agravadas por referência a uma deficiência".

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, contratou o talentoso atacante no verão, depois de estrear na equipe pela primeira vez na vitória da sobre o MK Dons, em setembro.

O atleta, que defende o sub-17 da , é o mais jovem de sempre do Fulham, depois de jogar pelo Carabao Cup contra o em setembro de 2018, com apenas 15 anos de idade.

O adolescente pediu desculpas a Kane por suas ações em uma atualização postada no Instagram, escrevendo na época: "Gostaria de me desculpar de todo o coração por qualquer ofensa causada na parte de trás de um vídeo meu circulando atualmente na Internet. O vídeo foi gravado enquanto brincava com amigos em um ambiente privado e não foi direcionado a nenhum indivíduo, mas percebo que minhas ações eram imaturas e sem sentido. Gostaria de enfatizar que o conteúdo do vídeo não representa quem eu sou como pessoa ou como fui educado, e eu realmente sinto muito".

E a FA divulgou um comunicado confirmando a punição de Elliott, que o deixará incapaz de jogar futebol doméstico até 24 de outubro, enquanto ele também foi condenado a pagar uma multa de 350 libras e concluir um "curso de educação presencial".

A declaração dizia: "Harvey Elliott foi suspenso de jogar em todos os clubes nacionais de futebol por um período de 14 dias, até 24 de outubro de 2019, inclusive, depois de admitir uma violação da regra E3 da FA em relação a um vídeo postado nas mídias sociais e fornecendo um pedido de desculpas público.

"O idioma e / ou o comportamento do vídeo violaram a regra E3 (1) da FA, por ser abusiva e / ou ofensiva, e constituíram uma 'violação agravada', definida na regra E3 (2) da FA, pois incluía referência a uma deficiência. O atacante do Liverpool FC também deve concluir um curso de educação presencial e pagar uma multa de £ 350".