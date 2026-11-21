Compartilhar Siga GOAL no Google

O Barcelona garantiu a permanência a longo prazo do defensor Xavi Espart, que assinou uma renovação contratual até junho de 2030. Revelado por La Masia, o jovem teve uma ascensão meteórica sob o comando de Hansi Flick nesta temporada e se firmou como peça importante do elenco principal.

Publicidade

Compromisso de longo prazo no Camp Nou

O jovem assinou oficialmente seu novo contrato nos escritórios do Spotify Camp Nou nesta sexta-feira. Ao lado do presidente do clube, Joan Laporta, o versátil defensor confirmou a renovação acertada inicialmente em outubro , que garante sua permanência no Barcelona pelas próximas temporadas. A renovação demonstra a intenção do clube catalão de proteger seus talentos mais promissores das categorias de base do interesse de outras equipes.

Espart rapidamente conquistou a torcida, assumiu a camisa 12 e mostrou seu valor em diferentes funções táticas. Sua passagem das categorias de base para a equipe principal ocorreu sem dificuldades, e sua qualidade técnica e inteligência tática chamaram a atenção da comissão técnica. O clube considerou a renovação uma prioridade para recompensar sua rápida evolução e consolidar seu papel na equipe principal após as atuações impressionantes desde sua chegada ao futebol profissional.

Emocionado, Espart realiza o sonho de jogar pelo Barcelona

Após percorrer as categorias de La Masia desde sua chegada como promessa em 2015, o defensor vive o sonho de integrar o elenco principal. Visivelmente emocionado durante a cerimônia de assinatura, o novo camisa 12 refletiu sobre uma conquista pessoal que representa o resultado de mais de uma década de trabalho incansável na Catalunha. Ao falar sobre esse momento, Espart deixou claro o que sente pelo clube.

"Quero passar toda a minha carreira no Barcelona. Chegar aqui é difícil, mas permanecer é tão difícil quanto. Meu sonho é construir minha carreira neste clube. O Barcelona é o clube da minha vida", afirmou Espart.

Publicidade Publicidade

Uma década de desenvolvimento em La Masia

Ao longo de uma década, ele deixou de ser um meio-campista promissor para se tornar um lateral moderno e versátil, capaz de contribuir tanto na defesa quanto no ataque. Essa capacidade de adaptação tem sido fundamental para seu sucesso e lhe permitiu desempenhar diferentes funções no esquema tático de Hansi Flick em sua temporada de estreia. Sua primeira partida pela equipe principal ocorreu em uma noite europeia de muita pressão, em março deste ano, quando entrou nos minutos finais de um confronto das oitavas de final da Champions League no St. James’ Park.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Nesta temporada, Espart elevou seu nível de jogo, especialmente em uma atuação de destaque em Paris, onde marcou seu primeiro gol em competições europeias. O gol veio depois de uma finalização precisa contra o Levante e evidenciou sua capacidade de participar do ataque. Suas atuações na pré-temporada não deixaram dúvidas para Flick de que estava pronto. Desde então, quando está em condições de jogar, ele passou a figurar regularmente entre os relacionados para as partidas, justificando a grande confiança do treinador em seu potencial.

De olho em um futuro promissor no Barcelona

O embalo do jovem, porém, foi interrompido temporariamente por um problema sofrido durante um Clássico recente. A lesão é o primeiro obstáculo físico significativo de sua curta carreira, mas a decisão do clube de concluir a renovação durante sua recuperação demonstra confiança inabalável em seu retorno.

Publicidade

Apesar da lesão recente, o clima em torno do futuro de Espart segue extremamente positivo enquanto ele se prepara para uma longa carreira na Catalunha. O novo contrato, válido até 2030, dá estabilidade ao jogador e ao clube, permitindo que o defensor se concentre totalmente em sua evolução no futebol. A assinatura nos escritórios do Spotify Camp Nou deixa claro que o clube o vê como peça central de seu projeto de longo prazo.