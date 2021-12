Promessa do Barcelona joga com chuteiras desamarradas... porque não sabe amarrar

Gavi, de apenas 17 anos, é uma das grandes promessas que estão surgindo no Barcelona. Habilidoso com a bola nos pés, não se pode dizer o mesmo quando ele depende de si mesmo para amarrar suas chuteiras. Isso mesmo, ele não aprendeu dar um nó nos cadarços.

Em meio a um momento difícil tanto financeira quanto esportivamente, o Barcelona viu em Gavi, uma cria da La Masia, de apenas 17 anos, uma das poucas boas notícias dos últimos tempos. O habilidoso meio-campista já está mostrando a que veio e conquistou espaço até mesmo na seleção espanhol. No entanto, um fato que foge ao seu futebol também chamou atenção.

Alguns fãs de futebol podem já ter reparado que o meio-campista joga com os cadarços desamarrados. Isso chamou atenção, inclusive, em transmissões de jogos do Barcelona e da seleção espanhola, rendendo inúmeros comentários dos jornalistas e dos torcedores nas redes sociais. Mas a "mania" de Gavi não tem nada a ver com superstição, como alguns pensam, mas sim com o fato de que ele não sabe amarrar os cadarços.

AMARRA ESSA CHUTEIRA, GAVI! 😂 Nossa @tatimantovani flagrou a joia da Espanha atuando com a chuteira desamarrada, uma curiosidade que acompanha o garoto do Barcelona desde quando ele era criança. Será que é superstição? #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/YRFWk9WuxL — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 15, 2021

"Desde muito jovem, Gavi joga com as chuteiras desamarradas porque não sabe atar os nós. Ele está acostumado a jogar assim e não se importa com isso", revelou o jornalista espanhol Marc Marba Prats.

E, como não poderia ser diferente, até mesmo os companheiros da jovem promessa tiram sarro dele pela sua falta de habilidade. Recentemente, Nico Gonzalez, mais uma das jóias que estão surgindo no Barcelona, publicou uma foto no Instagram na qual aparece ajudando o amigo a amarrar seu cadarço com a legenda: "Já é hora de aprender...".

E o Gavi que não sabe amarrar os cadarços e o Nico que amarra pra ele kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/yhhbZ9Kbcx — Barça News BR (@FcbnewsBR) November 4, 2021

Mas, de fato, assim como disse Prats, jogar com os cadarços soltos não parece ser um problema para Gavi, uma vez que, mesmo assim, ele vem tendo bons números dentro de campo. Por isso, o Barcelona já está em negociações para assinar um novo contrato com o jogador, válido por cinco anos, para não correr o risco de perdê-lo para algum dos gigantes que já estão de olho.