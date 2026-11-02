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O jovem Brian Farinas, do Barcelona, descreveu sua estreia pelo time principal como a realização de um sonho de infância após se destacar na vitória por 6 a 1 sobre o Deportivo Alaves. Hansi Flick escalou o jogador de 20 anos como titular, e ele disputou os 90 minutos em uma função defensiva à qual não estava acostumado, ajudando o Barcelona a voltar a vencer.

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Lançado em uma situação difícil

O Barcelona se recuperou das derrotas consecutivas para Paris Saint-Germain e Real Madrid ao golear o Alavés no Camp Nou. Diante de uma grave crise de lesões na defesa, Flick precisou mexer na equipe e deu ao jovem Farinas, de 20 anos, sua estreia no time principal.

Tradicionalmente meio-campista, o jogador formado em La Masia atuou como lateral-direito durante os 90 minutos. Ele integrou uma defesa improvisada ao lado de Frenkie de Jong, que jogou como zagueiro pelo lado esquerdo, ajudando a dar estabilidade à equipe e garantir uma vitória crucial.

“O clube da minha vida”

Em entrevista aos canais oficiais do Barcelona, após posar para uma fotografia tradicional em frente à academia, Farinas não escondeu a alegria. O jovem expressou o enorme orgulho que sentia por finalmente chegar ao elenco principal.

“Estou muito feliz, muito orgulhoso por todos esses anos em que trabalhei”, disse. “É o sonho de toda criança. Jogar na primeira divisão, pelo FC Barcelona, o clube da minha vida.”

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Apesar de receber a missão de atuar em uma função defensiva pouco familiar, o espanhol aceitou o desafio proposto por seu técnico alemão. “Jogo onde ele me colocar”, acrescentou.

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À vontade entre amigos

Entrar em campo fora de sua posição habitual poderia ter sido demais para o estreante, que admitiu ter sentido nervosismo no início. Sua mentalidade forte e o apoio de rostos conhecidos, porém, logo o deixaram mais tranquilo.

“Conforme você entra no jogo, acho que sou um jogador com uma personalidade bastante forte. Eu me senti à vontade, para ser sincero”, explicou Farinas.

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Ele fez questão de reconhecer a ajuda dos colegas formados na base em sua adaptação ao time principal. “Eles me ajudaram muito”, revelou. “[Pau] Cubarsi, Rodri, Fermin [Lopez] e Lamine [Yamal], que estavam todos do meu lado do campo, me deram confiança.”

Um teste na Champions League contra o Aston Villa

Flick agora precisa decidir se confiará em Farinas no maior palco do futebol europeu, enquanto o Barcelona se prepara para receber o Aston Villa pela Champions League na terça-feira. O clube catalão continua com pouquíssimas opções para a defesa.

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Com Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen e Xavi Espart fora de ação, o técnico pode acabar sem outra escolha mais uma vez. Farinas, agora com a camisa 4, pode manter seu lugar pelo lado direito enquanto o Barcelona tenta aproveitar o embalo conquistado nas competições nacionais.