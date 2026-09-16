Relatórios da imprensa turca confirmaram que a diretoria do Trabzonspor entrou em uma fase decisiva na busca por um novo treinador para suceder o falecido técnico Fatih Tekke.

Fontes próximas ao clube turco revelaram detalhes da proposta apresentada ao treinador alemão Thomas Reis para assumir o comando técnico na próxima etapa.

Após o anúncio da saída de Fatih Tekke, a diretoria do Trabzonspor não perdeu tempo e iniciou seus contatos intensos com Reis, o treinador que goza de grande reputação nos gramados turcos após seu notável sucesso com o Samsunspor na primeira divisão.

A diretoria do clube realizou sua primeira reunião com o técnico alemão, que atualmente comanda o gigante búlgaro Ludogorets, na qual foi apresentado um plano claro para a próxima etapa, segundo o site turco "61saat".

De acordo com os detalhes vazados, conforme o site turco, o plano apresentado se baseia na assinatura de um contrato inicial que se estende até o fim da temporada atual como uma primeira fase de teste.

As fontes indicaram que a diretoria do Trabzonspor não encara essa medida como uma solução temporária, mas sim como o alicerce de um projeto de longo prazo com o técnico alemão, que será ativado com base nos resultados que a equipe alcançar e em seu desempenho no fim da temporada.

Um número assustador apresentado por Reis na Bulgária

O interesse do Trabzonspor em Reis é motivado pelos números excepcionais apresentados pelo experiente treinador.

Desde que assinou com o Ludogorets em 12 de julho de 2026, ele comandou a equipe em 11 partidas e alcançou uma média impressionante de 2,18 pontos por jogo, um número que reflete sua rápida marca tática.

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Reis possui uma trajetória de treinador rica, iniciada nas categorias de base com equipes sub-19 do Bochum e do Wolfsburg, antes de assumir o comando da equipe principal do Bochum e do Schalke 04, alcançando em seguida um sucesso notável em sua primeira experiência turca com o Samsunspor, antes de se transferir para a Bulgária.