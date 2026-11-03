Depois de comemorar seu gol aos 54 minutos com os companheiros, em uma celebração coletiva, na vitória do Bayern por 2 a 0 fora de casa na noite de terça-feira, Karl ainda fez questão de dar uma resposta aos críticos. Com as duas mãos junto às orelhas, a joia ofensiva do Bayern fez um gesto de "blá-blá-blá". Como quem diz: a conversa de vocês não me interessa.

Em tese, Karl poderia estar se referindo, entre outros, a Uli Hoeneß, presidente de honra e figura influente do Bayern. Afinal, ele havia ajudado a desencadear os debates públicos recentes sobre o jogador de 18 anos ao dizer, há pouco, em entrevista ao Welt am Sonntag sobre Karl: "Decidi que vou ter uma conversa séria com ele." Karl "ainda está longe de ser um superastro. Jogadores jovens precisam de humildade. As comparações com Olise claramente não fazem bem a ele, ainda há uma distância enorme entre os dois. [...] Jogadores jovens também precisam de pressão. Eu não sei, por exemplo, se faz bem a Lennart Karl que fiquem apenas dando apoio a ele o tempo todo."

Além disso, o Bild havia noticiado recentemente que, dentro do Bayern, Hoeneß não seria o único incomodado com o "estilo de vida glamouroso" de Karl, como escreveu o tabloide. Em meio a uma pequena queda de rendimento nas últimas semanas, perfeitamente normal para a pouca idade de Karl, ganharam força as discussões na imprensa sobre o jogador que defendeu a seleção alemã quatro vezes.

O que Michael Ballack disse sobre a forma como o Bayern lida com Lennart Karl?

O empresário Michael Ballack defendeu Karl às vésperas do clássico contra o Borussia Dortmund, no fim de semana passado, mas, com isso, também contribuiu para manter seu cliente nas manchetes. "É legítimo que Uli Hoeneß critique a imagem que ele passa ao público. Mas também está claro que, ao fazer isso, ele transforma Lennart publicamente em alvo", disse Ballack à DAZN , criticando os dirigentes do Bayern pela forma como lidam com Karl. Ele também atacou Max Eberl, diretor de futebol do clube. "Agora que a curva de desempenho de Lennart voltou a subir claramente, dizer que ele atravessou uma queda de rendimento, ainda por cima acompanhada de deslizes, é incompreensível pelo momento escolhido e, no mínimo, questionável pelo conteúdo", prosseguiu Ballack.

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Como era de esperar, Eberl foi questionado sobre as declarações de Ballack após a partida contra o Borussia Dortmund e também demonstrou incômodo com o duplo papel do ex-jogador de 50 anos: "Não sei se ele disse isso como comentarista da DAZN ou como empresário do jogador", rebateu Eberl, com ironia. À Sky, acrescentou: "Sinceramente, acho difícil travar uma discussão pela imprensa." Sobre a situação de Karl em campo, destacou: "Sabíamos que seu desenvolvimento poderia ter alguma oscilação. E foi apenas isso que dissemos. Dá para ver que ele está melhorando de novo e no caminho certo. O que me impressiona é como esse jovem deixa isso de lado. Foi isso que eu disse como representante do Bayern."

Depois de perder a Copa do Mundo por causa de uma ruptura de fibras musculares na coxa, sofrida pouco antes do início do torneio, Karl teve dificuldades para engrenar na temporada. Nas últimas partidas, porém, o desempenho do meia-atacante voltou a melhorar claramente, com o gol importante contra o Atlético como ponto alto até aqui.

Por que Mats Hummels se irritou com a comemoração de Lennart Karl

Depois do jogo, em que Karl foi substituído aos 68 minutos, o campeão mundial Mats Hummels comentou a comemoração do jogador e ressaltou que ela o irrita bastante. "Estamos vendo isso vezes demais ultimamente", disse Hummels, comentarista da Prime Video. Ele também mostrou não entender o gesto: "As críticas fazem parte do futebol. Você ganha tanto dinheiro justamente porque tanta gente fala sobre isso."

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O ex-jogador da seleção alemã também se incomoda com o fato de que Karl, ao fazer comemorações desse tipo, dá um mau exemplo aos jogadores das categorias de base. "Meu filho tem oito anos e, nos jogos dos times dele, já vejo crianças fazendo essa comemoração, porque ela aparece com muita frequência hoje em dia", afirmou Hummels. "Proíbo meu filho de fazer essa comemoração. Mas, fora isso, foi uma resposta sensacional de Lennart Karl e do Bayern."

Manuel Neuer, capitão do Bayern recuperado de lesão, por sua vez, foi categórico: "Não há nada a discutir nem a comentar sobre isso." A comemoração coletiva dos jogadores do Bayern também não teve nenhum motivo especial: "Lenny é uma parte muito importante da equipe. Ele faz parte do grupo, por isso comemoramos com ele. Sempre desejamos que ele faça o melhor jogo possível e tenha grandes atuações. Hoje ele mostrou isso mais uma vez."

Konrad Laimer, que marcou aos 74 minutos o gol que fechou o placar em 2 a 0 para o campeão alemão, disse à Prime Video sobre a comemoração de Karl: "Fico feliz pelo garoto. Ele mantém a calma e trabalha duro. Hoje foi recompensado. Também foi um gol de muito esforço: ele volta, recupera a bola e acaba mandando para dentro." Karl é jovem e ainda precisa "aprender e dar passos à frente. Está em um ótimo caminho. Tem uma grande carreira pela frente", previu o austríaco.